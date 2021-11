GroKo: Gelsenkirchen braucht Strategie für Zeit nach Corona

Gelsenkirchen. CDU und SPD fordern eine Post-Corona-Strategie für Gelsenkirchen. So soll systematisch aufgeholt werden, was Familien verpasst haben.

Die Ratsfraktionen von CDU und SPD fordern in einem gemeinsamen Antrag zu den Haushaltsberatungen 2022 eine Post-Corona-Strategie für Gelsenkirchen. Der GroKo schwebt eine vorstandsbereichsübergreifende Arbeitsgruppe vor, die einen Weg findet, um Kinder, Jugendliche und Familien in den Bereichen Bildung, Jugendhilfe und Gesundheit zu unterstützen

CDU Gelsenkirchen: Schwache Schüler wurden in der Pandemie noch schwächer

„Corona hat uns schon seit fast zwei Jahren fest im Griff. In dieser Zeit hat sich das Leben von Kindern, Jugendlichen und Eltern stark verändert“, begründet Markus Karl, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktionen, den Antrag. „Durch die Schließung von Schulen und Kindergärten stehen und standen Familien vor großen Herausforderungen, die sozialen Kontakte sind teilweise weggebrochen.“ Zudem seien die Bildungschancen der Jugendlichen stark beeinträchtigt worden und Bildungsungerechtigkeiten noch stärker sichtbar geworden. „Starke Schüler und Schülerinnen wurden nicht stärker, schwache Schülerinnen und Schüler aber schwächer“, so Markus Karl.

Deshalb brauche es eine Arbeitsgruppe, in der alle Fördermaßnahmen von Bund und Land, wie etwa „Aufholen nach Corona“ und „Ankommen nach Corona“, gebündelt werden. „Mit der Post-Corona-Strategie, ähnlich wie in der Stadt Essen, soll Kindern, Jugendlichen und Familien sowohl kurz- wie auch langfristig geholfen werden“, sagt Karl. Die freien Träger, die örtlichen Krankenhäuser und Ärzte sollen in die Strategie eingebunden werden – und so die pandemiebedingten Folgen gemeinsam angehen.

