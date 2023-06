Grönemeyer-Konzert in der Arena: Das müssen Fans wissen

Herbert Grönemeyer kommt am 9. Juni mit seiner „Das ist los Tour 2023“ in die Gelsenkirchener Veltins-Arena.

Gelsenkirchen. Grönemeyer in Gelsenkirchen: Am 9. Juni gibt er das letzte Konzert seiner Deutschland-Tour in der Arena. Alle Infos zu Anreise und Parken.

Herbert Grönemeyer in Gelsenkirchen! Mit seiner „Das ist los Tour 2023“ macht der kommerziell erfolgreichste deutsche Musiker am Freitag, 9. Juni, in der Veltins-Arena Station, es ist das letzte Konzert seiner Deutschlandtournee. Während der Tour präsentiert Grönemeyer neben vielen Klassikern auch sein neues Album „Das ist los“, das im März erschienen ist. Wir haben alle wichtigen Infos zur Anreise, Parksituation und den Kosten zusammengestellt.

Grönemeyer-Konzert in Gelsenkirchen: Anreise mit Bus, Bahn oder Auto

Die Anreise erfolgt ab dem Hauptbahnhof Gelsenkirchen mit der Stadtbahnlinie 302 in Richtung Buer Rathaus bis zur Haltestelle Veltins-Arena. Mobilitätseingeschränkte Personen nutzen die Haltestelle Willy-Brandt-Allee. Die 302 pendelt sowohl zur An- als auch zur Abreise im verkürzten Takt zwischen dem Hauptbahnhof Gelsenkirchen und dem ZOB Buer Rathaus.

In unmittelbarer Nähe der Arena stehen nur begrenzt Stellplätze zur Verfügung. Konzertgäste sollten daher den P+R-Parkplatz an der Zoom Erlebniswelt nutzen. Insbesondere wer spät anreist, muss damit rechnen, dass keine freien Stellplätze am Stadion mehr zur Verfügung stehen. Die Kosten für die VIP-Parkplätze liegen bei 20 Euro, die öffentlichen Stellplätze kosten acht Euro.

Shuttlebusse fahren zum Grönemeyer-Konzert in der Gelsenkirchener Arena

Eine weitere Empfehlung: Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher können an einer der vielen Haltestellen der 302 zusteigen und das Auto im Umfeld der Stationen parken – die Fahrt mit der Straßenbahn ist mit dem Konzertticket kostenlos möglich.

Der P+R-Parkplatz am Zoom (P3) kostet 5 Euro, er ist von der A42 aus über die Anschlussstellen Gelsenkirchen-Bismarck und Gelsenkirchen-Schalke und von der A2 von der Anschlussstelle Herten gut zu erreichen. Von den Autobahnausfahrten ist der Parkplatz ausgeschildert, für das Navi sollte die Adresse „Grimbergstraße 14“ eingegeben werden. Ab 15.30 Uhr sind Shuttlebusse unterwegs, die in Richtung Arena hin und zurück gefahren.

Das sind die Navi-Adressen für die Parkplätze: A bis C3 Adenauerallee 110; D1 und E2 Rudolf-Gellesch-Weg oder Willy-Brandt-Allee 52. Extra für die Veranstaltung wurde auch ein Abholerparkplatz eingerichtet, er ist zu erreichen über den Berni-Klodt-Weg. Der Taxistand befindet sich auf der Buswendeschleife an der Parkallee. Busse können den Parkplatz P6 (Kosten: 40 Euro) nutzen.

Neues Bezahlsystem an der Veltins-Arena: So funktioniert’s

Die Parkplätze B bis E sind mit einem neuen Bezahlsystem ausgestattet. Die Parkgebühren werden nicht mehr beim Sicherheitspersonal bezahlt, sondern an Automaten oder digital über das Smartphone. Beim Befahren des Parkplatzes gibt’s demnach auch keine Parktickets mehr – stattdessen wird das Autokennzeichen automatisch von Kameras erfasst. Die Parkgebühr beläuft sich ab zwei Stunden vor Einlass, also ab 15 Uhr, auf 8 Euro.

An den Kassenautomaten muss dann nur noch das Autokennzeichen eingegeben werden, bezahlt wird bar in Münzen, per EC -oder Kreditkarte, aber auch per Google Pay oder Apple Pay bezahlen. Der Automat nimmt keine Geldscheine an.

Für einen kontakt- und bargeldlosen Bezahlvorgang sind Hinweisschilder mit QR-Codes aufgestellt. Nach dem Scannen des Codes können die Besucher unter Angabe ihres Kennzeichens ebenfalls bequem mit Kreditkarte, Google Pay und Apple Pay die Parkgebühr entrichten. Das Kennzeichen muss in Großbuchstaben und ohne Leerzeichen eingegeben werden.

Eine kontakt- und bargeldlose Bezahlung ist ebenfalls über die Apcoa Flow App möglich. Die Parkgebühr kann auch nach der Ausfahrt erfolgen. Dabei gilt eine Frist von 24 Stunden (ab dem Zeitpunkt der Ausfahrt). Bezahlt werden kann im Internet unter scanpay.park-control.de

