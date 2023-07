Die Gruppe Orfeas bestreitet bei der „Lalok Libre Summertime“ den griechischen Abend im Kulturgarten in Gelsenkirchen.

Rhythmus Griechischer Abend lockt in Gelsenkirchens Kulturgarten

Gelsenkirchen-Schalke. In der „Lalok Summertime“-Reihe steht wieder der Griechische Abend im Kulturgarten in Gelsenkirchen auf dem Programm. Musik und Leckereien warten.

Der Garten der Stadtteil-Initiative Lalok an der Schlosserstraße 8 hinter dem Spielplatz wird am Samstag, 12. August, zum Schauplatz eines griechischen spanischen Abends im Zeichen von folkloristischen Klängen und Gaumenfreuden, dazu Retsina und weitere typische und hausgemachte Spezialitäten. An diesem Abend der traditionellen „Summertime“-Reihe erwartet die Besucher nicht nur eine mitreißende musikalische Darbietung der Gruppe Orfeas mit Bouzuki, Gitarre und Gesang.

Der Abend beginnt um 19 Uhr und bietet eine faszinierende musikalische Reise durch die Klänge und Rhythmen Griechenlands. Für diesen einen Abend tauscht Georgios Harontzas schon traditionell Schürze und Grill mit Anzug, Hut und Mikrofon auf der Bühne, um das Publikum zu verzaubern.

Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 18 Uhr, die Plätze sind begrenzt. Kontakt und Info unter 0157 89194317, www.lalok-libre.de.

