Gelsenkirchen/Bochum. Die Bogestra bietet Gratis-Testfahrten mit dem „Netz 2020“ nur im Bochumer Stadtgebiet. Warum in Gelsenkirchen bezahlt werden muss.

Warum der Bogestra-Gratisfahrtag nicht in Gelsenkirchen gilt

Das neue „Netz 2020“ der Bogestra können alle Interessierten am Samstag, 21. Dezember, kostenlos ausprobieren – allerdings nur im Bochumer Stadtgebiet. Für den Rest des Einzugsbereichs gilt das übliche Ticketsystem, unterstreicht das Nahverkehrsunternehmen.

Der Gratis-Fahrtag am ersten Wochenende seit Inkrafttreten des neuen Fahrplans ist eine gemeinsame Aktion der Stadt Bochum mit der Bogestra, weil die Veränderungen bei den Linien, Fahrtzeiten und Anschlüssen in Bochum umfangreicher sind als in den benachbarten Städten.

Die Gratis-Testfahrten gelten auf allen Bahn- und Buslinien im Bochumer Stadtgebiet inklusive RB, RE und S-Bahnen. Die Aktion soll im Sinne des Leitbilds Mobilität „Umweltbewusst mobil in Bochum: Zuverlässig, bezahlbar und vernetzt“ einen Beitrag zur Stärkung des Umweltverbundes im Rahmen des Klimaschutz-Aktivitäten leisten.