Falken und Spunk in Gelsenkirchen bieten einen Graffiti-Workshop (Symbolbild) für Mädchen und Jungen an.

Graffiti & Workshop Graffiti-Workshop für Kinder ab zwölf Jahren in Schalke

Gelsenkirchen-Schalke. Falken und Spunk in Gelsenkirchen bieten einen Graffiti-Workshop für Mädchen und Jungen an. So können Kinder ab zwölf Jahren mitmachen.

Die Streetart-Initiative von Falken und Spunk startet in den Ferien ein neues größeres Graffiti-Projekt in Schalke. An der Wilhelminenstraße soll dabei eine längere Mauer mit Graffiti-Kunst gestaltet werden.

Gelsenkirchener Kinder lernen in den Ferien den kunstvollen Umgang mit der Spraydose

Zusammen mit dem Künstler Rene Plaß werden die teilnehmenden Jugendlichen Skizzen zeichnen, einen Gesamtentwurf erstellen und diesen dann an der Mauer umsetzen. Unterstützung gibt es dabei vom Gebietsbeirat Schalke, der das Projekt fördert.

Interessierte Jugendliche ab zwölf Jahren können sich dabei per E-Mail an sebastian@spunk-ge.de oder über WhatsApp unter 0209 3198258 melden.

