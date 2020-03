Graffiti-Attacke in Gelsenkirchen: 10.000 Euro Schaden

Graffiti-Attacke in Gelsenkirchen: Ein Unbekannter hat zwölf Fahrzeuge – hier ein Symbolbild – beschmiert, der Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Graffiti-Attacke in Gelsenkirchen: Ein Unbekannter hat zwölf Fahrzeuge beschmiert, der Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Graffiti kann wunderschön sein, aber auch ein teures Ärgernis, hunderte Hausbesitzer oder auch die Deutsche Bahn und viele mehr könnten das bezeugen. Jetzt hat ein unbekannter Täter in Gelsenkirchen ein dutzend Autos besprüht. Der Schaden ist beträchtlich: 10.000 Euro sagt die Polizei.

Karosserien und Fensterscheiben der Fahrzeuge beschmiert

Die Farbattacke ereignete sich laut Polizeibehörde am Dienstagabend, 10. März 2020. Gegen 23.30 Uhr hat der Täter auf einem Tankstellengelände an der Florastraße in Bulmke-Hüllen Lack und Fensterscheiben zwölf unangemeldeter Fahrzeuge mit Graffitis beschmiert, ehe er sich unerkannt aus dem Staub machte.

Erst tags darauf fiel die Sachbeschädigung laut Polizei auf. Die Ermittler bitten Zeugen, die zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Gesuchten machen können, sich mit Hinweisen unter 0209 365 8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) zu melden.