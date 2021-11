„Gold“ von Hannes Weyland im Wohnzimmer Gelsenkirchen

Hannes Weyland tritt im Wohnzimmer Gelsenkirchen auf. Für den Besuch des Konzerts gilt in Sachen Covid-Prävention die 2G+ Regel.

Gelsenkirchen. Hannes Weyland tritt im Wohnzimmer Gelsenkirchen auf. Er kommt mit seiner aktuellen Single „Gold“ und Lob von Comedian Bastian Bielendorfer.

„Kein autotune-geschwängerter Bullshitpop, sondern eine Schatzkiste an Melodien, die im Herz ankommen und im Kopf nachhallen“ – diese Einschätzung stammt von einem höchst prominenten Gelsenkirchener. Autor und Comedian Bastian Bielendorfer hat so die Musik von Hannes Weyland gewürdigt.

„Kein autotune-geschwängerter Bullshitpop“ – so urteilt Comedian Bastian Bielendorfer

Echte Instrumente, keine Loops und keinen Schnick-Schnack dürfen entsprechend die Besucher erwarten, die am Freitag, 26. November, 20 Uhr, im Wohnzimmer Gelsenkirchen Weyland samt Band erleben dürfen. Bei dieser Veranstaltung gilt in Sachen Covid-Prävention die 2G+ Regel: Vollständig geimpft oder genesen, in beiden Fällen ist zusätzlich ein tagesaktuelles negatives Testergebnis erforderlich.

Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren.

Irgendwo in uns glänzt pures Gold“ – heißt es in der aktuellen Single „Gold“ von Hannes Weyland. Nach seiner EP Fluchtwagen (2016) wagt er mit seinem jüngsten Lebenszeichen den Sprung vom akustischen zum elektrischen Pop-Sound mit prominentem Synthie-Einsatz und jazzigem Unterton.

Der Eintritt ist frei, um Hutspenden wird gebeten. Einlass an der Wilhelminenstraße 174: 19 Uhr.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen