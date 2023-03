Glasfaser & Baustelle Glasfaser in Gelsenkirchen: Staugefahr an zwei Straßen

Gelsenkirchen-Buer. Im Gelsenkirchener Norden werden Glasfaserkabel verlegt. Das Müssen Verkehrsteilnehmer ab Montag beachten.

Wegen der Verlegung von Glasfaserkabeln kommt es in Gelsenkirchen zu Verkehrsbehinderungen im Stadtnorden. Ab Montag, 27. März, wird im Auftrag von Gelsennet in der Karl-Schwesig-Straße ein solches Glasfaserkabel verlegt. Zur Durchführung der Arbeiten wird die Karl-Schwesig-Straße in Abschnitten als Einbahnstraße ausgeschildert.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Außerdem wird noch die Polsumer Straße in Höhe Am Straßenbahndepot mit dem Glasfaserkabel gequert. Hierfür wird eine Fahrspur in Fahrtrichtung Buer gesperrt. Der Verkehr wird dort einspurig am Baufeld vorbeigeführt. Die Arbeiten sollen etwa zwei Wochen dauern.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen