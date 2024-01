Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und im Zusammenhang mit Glätte ist es in Gelsenkirchen gekommen. Die Insassen, Vater und Sohn, verzichten auf ärztliche Hilfe vor Ort.

Unfall & Flucht Glätte in Gelsenkirchen: Lenkmanöver endet am Laternenmast

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen Ein Ausweichmanöver endete mit einem Unfall in Gelsenkirchen. Vater und Sohn krachten spätabends gegen einen Laternenmast.

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und im Zusammenhang mit Glätte ist es in Gelsenkirchen gekommen. Die Insassen, Vater und Sohn, verzichten auf ärztliche Hilfe vor Ort. Die Polizei sucht den flüchtigen Autofahrer und bittet um Hinweise.

Glatte Straße in Gelsenkirchener Kurve: Ausweichmanöver endet am Laternenmast

Ein Familienvater (50) aus Gelsenkirchen und sein 19 Jahre alter Sohn, sind am Freitag, 19. Januar, gegen 22 Uhr in ihrem BMW auf der Luxemburger Straße im Ortsteil Bulmke-Hüllen unterwegs gewesen. In Höhe einer Kurve kam ihnen ein unbekanntes Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit entgegen.

Der 50-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass er seinem Wagen abrupt ausweichen musste. Auf der glatten Fahrbahn sei sein Wagen durch das plötzliche Manöver ins Schleudern geraten und gegen einen Laternenmast geprallt. Vater und Sohn wollten im Nachgang selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Die Polizei bittet den unbekannten Fahrer des Autos, sich zur Klärung des Sachverhalts zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallwagen machen können.

Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

