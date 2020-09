Girocard der Sparkasse Gelsenkirchen unterstützt Apple Play

Apple Pay ist jetzt mit der Girocard der Sparkasse Gelsenkirchen kompatibel – so müssen Kunden beim Bezahlen künftig nur noch ihr Handy an den Kartenzahlungsterminal halten.

Gelsenkirchen. Kunden der Sparkasse Gelsenkirchen können ihre Girocard jetzt für Zahlungen mit Apple Pay benutzen – zunächst in Geschäften, 2021 auch online.

Kunden der Sparkasse Gelsenkirchen können ab sofort ihre Girocard für Zahlungen mit Apple Pay benutzen. Dafür müssen sie die Karte in der Wallet App hinzufügen und können sie dann an allen kontaktlos-fähigen Kartenzahlungsterminals einsetzen, indem sie ihr iPhone oder ihre Apple-Watch einfach nah an das Kartenterminal halten – zum Beispiel bei Discountern, in Geschäften, Apotheken, Taxis, und Restaurants oder an Verkaufsautomaten.

„Wir freuen uns, unseren Kunden für Apple Pay jetzt auch die Sparkassen-Card anbieten zu können“, sagt Frank Krallmann, Bereichsleiter der Sparkasse Gelsenkirchen. „Unser Ziel, allen Kunden überall das Bezahlen mit allen Medien zu ermöglichen, haben wir damit erreicht.“ Sparkassen-Kreditkarten von Visa und Mastercard können bereits seit Dezember 2019 zum Bezahlen mit Apple Pay genutzt werden.

Onlineshoppen mit Girocard und Apple Pay ermöglicht die Sparkasse Gelsenkirchen 2021

Apple Pay mit der Sparkassen-Girdocard wird vom iPhone ab Version 6s und von der Apple Watch ab Series 1 unterstützt. Kunden benötigen einen Zugang zum Online-Banking und die aktuelle Version der Sparkassen-App, um ihre Girocard in der Wallet App zu hinterlegen. Die Authentifizierung beim Bezahlvorgang erfolgt per Face ID (Gesichtserkennung), Touch ID (Fingerabdruck) oder Gerätecode und mit einem einmaligen dynamischen Sicherheitscode.

Das Einkaufen mit Apple Pay und der Girocard in Apps oder im Internet über den Safari Browser wird 2021 möglich sein. Kunden der Gelsenkirchener Sparkasse können dann im nächsten Jahr unter anderem ihre Online-Einkäufe, Essens- oder Lebensmittel-Lieferungen, Parkscheine oder Nahverkehrstickets mit Apple Pay und der Sparkassen-Karte bezahlen.