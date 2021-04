Girls’ Day: WH will Mädchen für Informatik begeistern

Der Girls‘ Day 2017 in Gelsenkirchen: Mit dem Programm "Blender" konstruierten die Mädchen digitale dreidimensionale Umgebungen. Auch in diesem Jahr steht wieder Programmieren auf dem Plan.

Gelsenkirchen-Buer. Die WH Gelsenkirchen präsentiert ihr Angebot zum Girls’ Day: Schülerinnen können zum Beispiel lernen, wie man Computerspiele programmiert.

Die Westfälische Hochschule Gelsenkirchen lädt Mädchen in diesem Jahr virtuell zum Girls’ Day am 22. April ein. Ihr Ziel: Mädchen zeigen, wie spannend und weiblich Technik und Informatik sind. Das Angebot des Mädchen-Technik-Tages richtet sich an Schülerinnen der achten bis zehnten Klassen, die jetzt anfangen, sich Gedanken über ihren späteren beruflichen Werdegang zu machen.

Gelsenkirchener Hochschule bietet Computerspiele-Entwicklung und Programmierung

Zur Auswahl stehen verschiedene Seminare, in denen die Schülerinnen sich etwa mit der Computerspiele-Entwicklung beschäftigen, die visuelle Programmierung per „Drag and drop“ kennenlernen oder einen Hamstersimulator programmieren. Außerdem können sie virtuell den „Makerspace“ der Hochschule erkunden: ein großes Angebot an Maschinen und Werkzeug, das sie bei einem späteren Studium an der Westfälischen Hochschule real nutzen können, um eigene Projekte zu verwirklichen.

Die Anmeldung erfolgt über das Portal des Mädchen-Zukunftstags unter der Internetadresse www.girls-day.de/Radar. Dort muss man in die Suchmaschine die Westfälische Hochschule eintragen und hat dann den Zugang zu allen Angeboten und zur Anmeldung.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook