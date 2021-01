Girls & Boys Academy Gelsenkirchen kämpft gegen Vorurteile

Gelsenkirchen. Für eine Berufswahl nach Talenten statt nach Geschlechter-Vorurteilen kämpft die Girls & Boys Academy in Gelsenkirchen. Wie das funktioniert

Vor einem Jahr ist die „Girls & Boys Academy“ in Gelsenkirchen an den Start gegangen. Gelsenkirchen ist eine von fünf Pilot-Kommunen, in der die Initiative „Girls & Boys Academy" durchgeführt wird. Jetzt konnte mit der Hauptschule Grillostraße die erste Schule mit dem entsprechenden Zertifikat ausgezeichnet werden.

Berufswahlspektrum erweitern

Ziel ist es, langfristig das Berufswahlspektrum junger Schüler zu erweitern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken: Es soll Mädchen und Jungen ihre individuellen Stärken und Talente aufzeigen und sie davon abhalten, in überholten Rollenbildern zu denken.

Noch heute entscheiden sich Mädchen eher für Berufsfelder aus dem sozialen, erzieherischen und gesundheitlichen Bereich, Jungen eher für Berufe aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Dadurch schränken alle ihre Berufswahl stark ein. Dem will die Girls & Boys Academy entgegenwirken.

Fachkräftemangel entgegenwirken

„Die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zeigen, wie wichtig es ist, allen verschiedene Berufsfelder nahezubringen, auch, um dem wachsenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dabei ist es besonders wichtig, dass das Augenmerk nicht auf das Geschlecht, sondern auf die individuellen Interessen und Stärken gelegt wird“, betont Luidger Wolterhoff, Dezernent für Arbeit und Soziales in Gelsenkirchen.

Eigene Stärken kennenlernen

Im Rahmen des Projektes, das für Mädchen und Jungen der Klassen fünf bis sieben an allgemeinbildenden Schulen konzipiert ist, lernen Schüler in zwei Projektwochen ihre Stärken und erste Berufsfelder kennen. Zum Start der „Girls & Boys Academy“ in Gelsenkirchen erhielten 140 Hauptschüler der Grillostraße die Gelegenheit, in unterschiedliche Berufe hineinzuschnuppern. Auf dem Bauspielplatz Ückendorf zeigten sie zudem, was Teamarbeit ist und dass Mädchen und Jungen gleich gut eine Holzhütte aufbauen können.

Besucher von Gelsendienste und der Polizei Gelsenkirchen gewährten als erste Einblicke in ihre Berufe. Die Mädchen konnten im Schülerlabor des Wissenschaftsparks ihr Wissen zum Thema Erneuerbare Energie unter Beweis stellen und die Jungen ihre Fähigkeiten im Haushalt in der Schulküche. Beim Präsentationstraining erstellten sie Vorträge über ihren Lieblingsberuf. In Diskussionsrunden unterhielt man sich über klassische Rollenverteilungen und Berufsvorurteile.

Vorbildliche Unterstützung vom Team der Hauptschule Grillostraße

„Mit der Hauptschule an der Grillostraße, ist es uns gelungen, das Projekt auch unter schwersten Bedingungen durchzuführen. Dies konnte nur realisiert werden durch die tatkräftige Unterstützung vom Schulleiter Gerd Dombrowski und Schulsozialpädagogin Sonja Mühlenbrock. Dank ihrer Unterstützung konnten wir trotz der Einschränkungen während der Corona-Pandemie uns gemeinsam mit den Schülern der sechsten und siebten Klasse auf die Suche nach ihren Stärken begeben“, erklärt Eva Carlitscheck von der Servicesstelle zur Koordination der Förderlandschaft (SKF) bei der Stadt. Die nun überreichten Zertifikate können die Schüler für ihre Bewerbungsunterlagen nutzen. Auch im Jahr 2021 wird die „Girls & Boys Academy“ fortgesetzt.

Umgesetzt von Stiftung, Stadt, Arbeitsagentur und Verbänden

Umgesetzt wird das Projekt von der Stiftung "Pro Ausbildung", die sich seit 20 Jahren für eine stärkenorientierte Berufliche Orientierung in NRW einsetzt. Vor Ort wird das Projekt von der Stadt Gelsenkirchen, der Agentur für Arbeit und den Arbeitgeberverbänden Emscher-Lippe unterstützt.

Die „Girls & Boys Academy“ hatte NRW-Heimat- und Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach im August 2019 ins Leben gerufen. Auch im Jahr 2021 wird die „Girls & Boys Academy“ fortgesetzt.

