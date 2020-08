Ginger und Gaffel sind die Neuen im Zoom Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Zwei Kleinfleck-Ginsterkatzen leben jetzt in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen – und befinden sich in bester Nachbarschaft.

Die neusten Attraktionen in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen hören auf die Namen Ginger und Gaffel, haben leopardenähnliche Flecken in ihrem Fell und verstehen sich gut, solange es nicht ums Futter geht: Kleinfleck-Ginsterkatzen. Die Tiere leben ab sofort in der Themenwelt Afrika – und befinden sich in bester Nachbarschaft.

Denn neben dem Gehege der Schleichkatzen befindet sich das der Großkatzen, aus der Nachbarschaft brüllt der Löwe. Nächster Verwandter ist allerdings nicht der König der Tiere, sondern die Hyänen – die sich ebenfalls um die Ecke befinden.

Zuchtbuch liegt bei Nadja Niemann in der Zoom Erlebniswelt

Ginger und Gaffel sind schon länger beieinander, ursprünglich kommen die nachtaktiven Kleinräuber aus Afrika, dem Nahen Osten und dem südlichen Europa. „Die Tiere werden oft unter fragwürdigen Bedingungen als Haustiere gehalten und in großer Stückzahl nach Europa importiert“, erläutert Kuratorin Nadja Niemann in der Mitteilung der Zoom Erlebniswelt. Niemann führt auch das Zuchtbuch der Katzen und managt somit die Tierart in allen europäischen Zoos.