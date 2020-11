Gewerkschaft NGG: In Corona-Zeit zu Tarifverträgen bekennen

Die Gewerkschaft NGG warnt vor großen Einkommensunterschieden in Gelsenkirchen. Tarifverträge milderten Corona-Folgen ab, so das Credo der NGG. In NRW verdienen laut Bundesamt für Statistik Beschäftigte, die in tarifgebundenen Unternehmen arbeiten, im Schnitt 19,89 Euro pro Stunde. In Betrieben ohne Tarifvertrag sind es lediglich 14,50 Euro.