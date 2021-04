Beamte bei der Sicherung von Spuren nach der Gewaltnacht auf Schalke. Das Auto eines Spielers mit beschädigter Windschutzscheibe ist an der Veltins Arena abgestellt. Die Gelsenkirchener Polizei will mit einer Ermittlungskommission die Ereignisse in der Abstiegsnacht des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 untersuchen.