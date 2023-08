Symbolfoto von einem Polizeiauto am Dienstag, den 28. Dezember bei der Polizei Duisburg Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Gewalt & Kriminalität Gewalt in Gelsenkirchen: Vater und Tochter flüchten in Laden

Gelsenkirchen-Erle. Männer haben in Gelsenkirchen einen Vater und seine Tochter angegriffen. Schutz fand das Duo in einem Geschäft. Das ist zum Hintergrund bekannt.

Nur die Flucht in ein Geschäft hat einen Familienvater und seine Tochter in Gelsenkirchen vor den gewalttätigen Angreifern gerettet.

Angriff auf Gelsenkirchener Familienvater ging ein Spielplatzstreit voraus

Der 44-Jährige und seine elfjährige Tochter waren nach Polizeiangaben am Freitag, 18. August, gegen 20.45 Uhr an der Darler Heide in Erle unterwegs. Dort liefen sieben bis acht unbekannte Männer auf die beiden zu, beleidigten und bedrohten sie und versuchten, den 44-Jährigen zu schlagen.

Vater und Tochter flüchten in ein in der Nähe gelegenes Geschäft. Von dort aus alarmierten sie die Polizei. Aber die Täter flüchteten unerkannt zu Fuß. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass dem Angriff offenbar ein Streit auf einem Spielplatz am Mittwoch zuvor, 16. August, vorangegangen ist. Einer der Täter hatte den 44-Jährigen daraufhin bis zu seiner Wohnanschrift verfolgt.

Zu den Hintergründen des Streites auf dem Spielplatz muss der Familienvater nach Behördenangaben noch befragt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

Die Täter sind allesamt etwa 17 bis 20 Jahre alt. Ein Gesuchter trug eine dunkle Jacke, ein weiterer Tatverdächtiger war mit einem roten T-Shirt bekleidet. Ein anderer Mann trug ein schwarzes T-Shirt, ein anderer wiederum eine beige Weste. Beschreibungen zu den anderen Tatverdächtigen liegen nicht vor.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

