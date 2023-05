Gewalt in Gelsenkirchen: Mordkommission eingesetzt

In Gelsenkirchen ist es am Wochenende zu einer schweren Gewalttat gekommen, bei dem eine Frau schwer verletzt worden ist.

Gelsenkirchen-Neustadt. Schwer verletzt worden ist eine Mitarbeiterin einer Spielhalle in Gelsenkirchen. Das ist bislang bekannt über die Umstände der Gewalttat.

In Gelsenkirchen ist es am Wochenende zu einer schweren Gewalttat gekommen, bei dem eine Frau schwer verletzt worden ist. Die Polizei hat sogar eine Mordkommission eingerichtet und bittet um Zeugenhinweise.

Mordkommission: Spielhallen-Mitarbeiterin in Gelsenkirchener Neustadt schwer verletzt

Gegen 23 Uhr wurde demnach am Samstag, 13. Mai, die Mitarbeiterin einer Spielhalle in der Straße Wiehagen in der Gelsenkirchener Neustadt von einer unbekannten Person angegriffen und schwer verletzt. Die Gelsenkirchenerin wurde zur weiteren medizinischen Behandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwältin Sonja Hüppe sind die Informationen zu dem Gewaltdelikt bewusst knapp gehalten, um zu sehen, „wer womöglich was gesehen hat vor Ort“.

Demnach ist es noch offen, ob die Straftat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft werden müsse. Ob eine Waffe zum Einsatz kam, ließ Hüppe ebenso im Unklaren.

Zudem werden Zeugen gesucht, die am besagten Abend zwischen 23 Uhr und 23.15 Uhr etwas Ungewöhnliches auf der Straße Wiehagen, zwischen Schwarzbachstraße und Bokermühlstraße, bemerkt haben oder die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

