Ein Streit auf offener Straße ist in Gelsenkirchen eskaliert. Einem Mann wurde mehrfach in den Rücken gestochen.

Gelsenkirchen-Horst Ein Streit ist in Gelsenkirchen eskaliert. Einem Mann wurde in den Rücken gestochen. Kurios: Opfer lehnt Krankenhausbehandlung ab.

Ein Streit auf offener Straße ist in Gelsenkirchen eskaliert. Einem Mann wurde dabei in einem Handgemenge mehrfach mit einem Messer in den Rücken gestochen. Das Opfer hat die Krankenhausbehandlung abgelehnt. Nun sucht die Polizei die Angreifer und hofft auf Zeugenhinweise.

Messerangriff in der Nähe einer Grundschule in Gelsenkirchen-Horst

Hinzugerufen wurde die Polizei von der Feuerwehr Gelsenkirchen, die am Dienstag, 16. Januar, gegen 16.40 Uhr einen Mann mit Messerstichen an der Kreuzung Sandstraße/Zum Bauverein im Stadtteil Horst behandelten.

Zeugen hatten demnach zuvor beobachtet, dass der 32-jährige Gelsenkirchener mit einer Personengruppe in Höhe der katholischen Grundschule in Streit geraten war. Dem Wortgefecht folgte eine Rauferei, in Zuge derer ihm mehrfach mit einem Messer in den Rücken gestochen wurde. Danach rannten die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen davon.

Der verletzte 32-Jährige eilte der Polizei zufolge zunächst einem der Angreifer hinterher, brach aber wegen seiner Verletzungen am Rücken die Verfolgung ab.

Nach einer intensiven Untersuchung durch Rettungskräfte wurde der leicht verletzte 32-Jährige auf eigenen Wunsch hin entlassen. Eine weitere Behandlung sowie den Transport in ein Krankenhaus lehnte er zu Überraschung der Einsatzkräfte ab. Wie Polizeisprecher Thomas Nowaczyk mitteilte, „sind der Auslöser des Streits und mögliche Verbindungen der Beteiligten untereinander noch Gegenstand der Ermittlungen“.

Der vermeintliche Messerangreifer ist circa 1,65 bis 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur, hatte dunkle lange Haare und trug einen schwarzen Vollbart. Er war mit einer schwarzen Jacke, einem dunklen Pullover, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Kopfbedeckung bekleidet.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

