Gesundheitsausschuss: AfD-Kandidat wird nicht Vorsitzender

Gelsenkirchen. Jörg Schneider, AfD-Bundestagsabgeordneter aus Gelsenkirchen, wurde überraschend nicht zum Vorsitzenden des Bundesgesundheitsausschusses gewählt.

Jörg Schneider war sich eigentlich sicher, dass er der neue Vorsitzende des Bundessgesundheitsausschusses wird. Bereits vor einigen Tagen berichtete die WAZ exklusiv, dass die AfD sich für den 57-jährigen Gelsenkirchener auf diesem Posten entschieden hatte. Bei der konstituierenden Sitzung des Ausschusses am Mittwoch sollte Schneider gewählt werden - für gewöhnlich ein rein formaler Akt. Dieses Mal aber nicht.

Jeder Fraktion im Bundestag stehen nach einem bestimmten Schlüssel Vorsitzposten in den parlamentarischen Ausschüssen zu. Der AfD sind im neu gewählten Bundestag die Vorsitzposten in den Ausschüssen für Inneres, Gesundheit und Entwicklungszusammenarbeit zugefallen. Zuletzt wurde der Widerstand in den Bundestagsfraktionen gegen die Wahl von AfD-Abgeordneten zu Vorsitzenden des Innenausschusses und anderer Ausschüsse aber immer größer.

Jörg Schneider (AfD) aus Gelsenkirchen fällt bei Wahl zum Gesundheitsausschussvorsitzenden durch

Dass Jörg Schneider bei der Wahl am Mittwoch durchgefallen ist, ärgert den ehemaligen Lehrer und Berufsoffizier sehr, wie er im Gespräch mit dieser Redaktion sagt. „Es ist enttäuschend, dass die anderen Parteien uns ein wichtiges Minderheitenrecht verweigern. Wir werden in der Fraktion beraten, wie wir damit umgehen, voraussichtlich aber erst 2022“, so der AfD-Politiker. Zum Thema:Jörg Schneider, AfD-Abgeordneter aus Gelsenkirchen, äußert sich zu seiner Mitgliedschaft bei der Burschenschaft „Germania“ und dem AfD-Energiekonzept.

Die AfD ist am Mittwoch außerdem mit ihrem Kandidaten bei der Wahl für den Vorsitz im Bundestagsausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gescheitert. Im Innenausschuss wird ebenfalls damit gerechnet, dass AfD-Kandidat Martin Hess nicht gewählt wird.

