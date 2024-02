Gesucht: Großer Schläger mit auffälligem „Pisspott-Schnitt“

Gelsenkirchen Drei Männer haben in Gelsenkirchen einen Bochumer angegriffen. Polizei hofft auf gute Zeugenhinweise wegen einer auffälligen Frisur.

Drei noch flüchtige Männer stehen im Verdacht, einen 44 Jahre alten Bochumer an der Gelsenkirchener Stadtgrenze attackiert zu haben. Die Polizei ruft deshalb Zeugen auf, sich bei der Behörde zu melden.

Bochumer wird an der Stadtgrenze von Gelsenkirchen von einem Männer-Trio angegriffen

Das Opfer gab gegenüber der Polizei an, am Samstag, 3. Februar, gegen 2.15 Uhr an der Rheinelbestraße im Stadtteil Ückendorf auf dem Heimweg gewesen zu sein, als er von drei Unbekannten angegriffen wurde. Der Bochumer flüchtete in ein Haus und alarmierte die Polizei.

Einer der Verdächtigen ist zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß und hat einen schwarzen „Pisspott-Schnitt“. Ein weiterer ist zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß und hat dunkle Haare. Zu dem dritten Tatverdächtigen liegen keine Hinweise vor.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, können sich unter den Rufnummern 0209 365 7512 oder 0209 365 8240 bei den Ermittlern melden.

