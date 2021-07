CDU will Würdigung Gesucht: Ein Platz in Gelsenkirchen für Architekt Franke

Gelsenkirchen-Altstadt. Über 50 Bauten von Josef Franke, darunter die Kirche Heilig Kreuz, blieben erhalten. Die CDU will einen Platz oder eine Straße nach ihm benennen.

Das Straßenbahndepot der Bogestra an der Hauptstraße hat Josef Franke (1876-1944) im Jahr 1925 gebaut, nach seinen Entwürfen wurden in Gelsenkirchen auch etliche Wohnhäuser, die Siedlung Blumendelle (1926) in Schalke,das Ring-Eck an der Weberstraße (1928), aber auch markante öffentliche Bauten wie die Dreifaltigkeitskirche im Haverkamp (1924) und, ein Hauptwerk, die Kirche Heilig Kreuz (1927) an der Bochumer Straße errichtet. 145 Jahre alt wäre Franke in diesem Jahr im März geworden – Zeit, Franke mit einem Platz- oder Straßennamen zu ehren, findet die CDU-Altstadt. Doch mit dem Vorhaben ist sie bislang gescheitert.

Spannbreite in Gelsenkirchen reicht von bürgerlichen Wohnhäusern bis hin zu Kirchen

„Mehrere Versuche in den letzten zehn Jahren, den Schöpfer zahlreicher markanter Bauwerke in Gelsenkirchen“ zu würdigen, so Norbert Oehlert, Stadtverordneter und Altstadt-Vorsitzender der CDU, seien ins Leere gelaufen. Franke zählt zu den städtebildnerisch bedeutendsten Architekten Gelsenkirchens. „Sein Schaffen zeichnet eine große Vielfalt und Spannbreite aus, die von bürgerlichen Wohnhäusern über Geschäfts- und Verwaltungsgebäuden bis hin zu Kirchen reicht. Die von ihm verwandte Formensprache reicht vom Historismus über Reformarchitektur bis zum Backsteinexpressionismus“, so Oehlert.

Das Straßenbahndepot der Bogestra an der Hauptstraße hat Josef Franke entworfen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Über 50 Gebäude von Josef Franke sind noch erhalten. „Daher wäre es angemessen, wenn die Stadt an diesen großen Architekten mit einer Straßenbenennung erinnert. Bislang hat die Verwaltung noch keinen konkreten Vorschlag unterbreitet“. Die CDU-Altstadt bedauert, dass sich keine Lösung in der Nähe seines Wohn- und Arbeitshauses in der Robert-Koch-Straße ergeben habe. „Ich hoffe sehr, dass es der Verwaltung gelinge möge, im Umfeld einer der herausragenden Kirchenbauten des frühen 20. Jahrhundert, der Kirche Heilig-Kreuz an der Bochumer Straße einen würdigen Ort für eine Straßen- oder Platzbenennung zu finden“, hofft der CDU-Politiker nun erneut, da das einzigartige Denkmal in Ückendorf bis 2022 zum Veranstaltungsort umgebaut wird.

Ein weiteres Denkmal des Backstein-Expressionismus, das Ring-Eck, macht der CDU derweil Sorgen. Oehlert: „Leider muss man dort stärkere Verwahrlosungstendenzen an dem markanten Ringeck in der Altstadt feststellen. Dies trifft nicht nur die Ladenlokale, sondern setzt sich augenscheinlich auch weiter fort.“

