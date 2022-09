Gestohlen und geschlagen: Polizei stellt Jugendbande in Buer

Gelsenkirchen. Fünf jugendliche Täter verübten am Montag in Gelsenkirchen-Buer gleich mehrere Straftaten. Die alarmierte Polizei konnte sie kurz darauf stellen.

Der Polizei ist eine Bande bestehend aus fünf Teenagern ins Netz gegangen, die am Montagnachmittag in Buer gleich mehrere Straftaten begangen hatte – darunter Diebstahl und gefährliche Körperverletzung.

Sonnenbrillen und E-Zigaretten gestohlen, dann einen Mann attackiert

Die Taten des Quintetts hatten sich laut Polizei Gelsenkirchen zwischen 16.30 und 17.15 Uhr ereignet. Zunächst hatten die 13- bis 17-Jährigen im Ladenlokal eines Hörgeräte-Akustikers in der Fußgängerzone mehrere Sonnenbrillen gestohlen. In einem Kiosk in der Marienstraße erbeuteten sie mehrere E-Zigaretten. Angesprochen auf ihr Hausverbot in einer Parfümerie auf der Hochstraße, beleidigten sie eine Angestellte massiv. Im Urbanus-Park geriet die Gruppe schließlich noch mit einem Mann in einen Streit, der von einem der Jugendlichen dann auch geschlagen wurde.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die fünf Tatverdächtigen stellen. Zwei wurden nach Feststellung der Personalien entlassen, die drei anderen mussten mit zur Wache. Anschließend wurden sie an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Jugendlichen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

