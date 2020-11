Geschichten für Generationen: Gelsenkirchener Grabsteine

Der gute Hirte ist verschwunden. Und Gärtnermeister und Heimatforscher Konrad Herz empört. Viele Jahrzehnte lang stand das beeindruckende Grabmal aus Rosenquarz auf einer großen Gruft gleich im Eingangsbereich des Hauptfriedhofes Buer. Inzwischen wurde das Grab aufgegeben und abgeräumt, samt der imposanten Darstellung von Christus als gutem Hirten. „Das zeigt einmal mehr die Notwendigkeit der Erfassung denkmal- und erhaltenswürdiger Grabsteine auf den Friedhöfen“, betont Konrad Herz.

Die Zeit drängt, um Schutz historische Denkmale unter Schutz zu stellen

„Und die Zeit drängt“, mahnt der 82-jährige intime Kenner der über hundert Jahre alten buerschen Grünanlage. Denn immer mehr alte Gräber und Gruften werden eingeebnet, und die oft künstlerisch wertvollen und historischen Grabsteine abgeräumt, zerstört.

Gemeinsam mit dem ehemaligen Gelsenkirchener Stadtplaner Lutz Heidemann erarbeitet Herz eine Liste aller erhaltenswerter Grabsteine, um sie dann Gelsendienste und der Unteren Denkmalbehörde zur Verfügung zu stellen. 150 Objekte sind bereits gelistet. Das Ziel: diese stadtgeschichtlichen Dokumente der Nachwelt zu erhalten.

Nicht mehr zu sehen ist das Denkmal „Mandel“ mit dem guten Hirten auf dem Hauptfriedhof in Gelsenkirchen-Buer. Foto: Foto: Karl-Heinz Leese

Ein Engagement, das auch der Bueraner Raimund Kirschbaum ausdrücklich unterstützt. Der 69-Jährige ist der Sohn des Gelsenkirchener Holz- und Steinbildhauers Alfons Kirschbaum (1913-1973), der einst weit über hundert Grabmale im Auftrag trauernder Familien schuf. „Inzwischen“, bedauert Konrad Herz, „sind nur noch rund 20 dieser Arbeiten erhalten.“ Allesamt sehenswert.

Ein kniender Gärtner, der ein Bäumchen pflanzt, erzählt vom einstigen Beruf des Verstorbenen

Der Stein gleich im Schatten des Bergarbeiterdenkmals zum Beispiel. Er stammt aus dem Jahre 1968, gilt Herz als „eines der schönsten Stücke“, wurde vom Künstler aus Herdecker Ruhrsandstein kreiert und zeigt eine christliche Verkündigungsszene.

Eine weitere Besonderheit aus der Werkstatt Kirschbaums ist das Grabmal aus hellem Naturstein für den 1961 verstorbenen Gartenoberbaurat Ernst Max Gey. Es zeigt als feine Strichzeichnung einen knienden Gärtner, der ein Bäumchen in die Erde setzt und erinnert an das Motiv auf der einstigen 50-Pfennig-Münze. Die Form des Steins passt sich harmonisch dem gebückten Rücken an. Eine weitere Besonderheit ist die aus Blei gegossene Inschrift. Übrigens: Auch die hölzernen Hinweistafeln mit der Aufschrift „Trauerhalle“ stammen von Kirschbaum.

„Mein Vater hat sich für jeden Grabstein ganz genau mit dem Leben des Verstorbenen auseinandergesetzt“, erinnert sich der Sohn. Auf dem Gey-Denkmal verbindet er zum Beispiel die Darstellung des Berufes mit der Hoffnung auf einen Neubeginn nach dem Tod, auf Leben und Wachstum. Zu seinen Motiven zählt immer wieder die Figur des auferstandenen Christus‘ oder des hoffnungsfrohen Verkündigungsengels, beide künden von Trauer und Trost.

An dieser Stelle war jahrelang das Denkmal „Mandel“ mit dem guten Hirten zu sehen. Mittlerweile wurde das Grab auf dem Hauptfriedhof in Gelsenkirchen-Buer aufgegeben und abgeräumt Foto: Foto: Karl-Heinz Leese

Raimund Kirschbaum: „Der Geist meines Vaters lebt in seiner Werkstatt fort“

Alfons Kirschbaum lebte das, was er gestaltete. „Mein Elternhaus war katholisch geprägt“, erzählt Sohn Raimund. Über sich sagte der Künstler einmal, dass ihm das Schaffen im sakralen Raum aus dem Herzen komme. Kirschbaum erhielt nicht nur zahlreiche Aufträge für Grabsteine, sondern auch für Kirchengestaltungen. So prägte er mit seinem Werk unter anderem die Kirchen St. Mariä Himmelfahrt, St. Konrad und St. Barbara, die Kapelle im St. Marienhospital.

Auf der Denkmalliste der Stadt Der Hauptfriedhof in Buer wurde im Jahre 1899 eingeweiht. Hier befinden sich auch Gräber und Gedenkstätten für die Opfer der beiden Weltkriege. Die 1923 erbauten Torhäuser am Eingang an der Immermannstraße stehen bereits seit 1993 auf der Denkmalliste der Stadt Gelsenkirchen. Mit 43 Hektar ist der Hauptfriedhof in Buer der größte in der Stadt.

Sohn Raimund widmet sich inzwischen nach einem Berufsdasein für die Naturwissenschaft ebenfalls der Kunst und hat in Essen einen VHS-Kurs für Bildhauerei belegt. Er wohnt im Erler Elternhaus, dort, wo der Vater einst auch Atelier und Werkstatt betrieben hat und er spürt: „Der Geist des Vaters ist noch immer da.“ Dank vieler Objekte, dank einer großen Büchersammlung und Fotodokumentation. Eine Biografie über seinen Vater zu schreiben, das Werk zu dokumentieren, darüber denkt Raimund Kirschbaum nach. An Material mangelt es nicht.

Der Maßstab der Kunst Alfons Kirschbaums war der Mensch

Schon der Vater Alfons Kirschbaums, Beamter beim Bergamt, stammt aus Buer. Der Sohn ging hier zur Schule, später zur Werkkunstschule Köln, absolvierte Lehrjahre als Bildhauer in Ateliers in Köln und Münster. Auch auf dem Gelsenkirchener Halfmannshof arbeitete er eine Zeit lang, legte Meisterprüfungen in Holz- und Steinbildhauerei ab, schuf aber auch Werke aus Bronze und Keramik. Sein Maßstab, so schrieb die WAZ 1968 in einem Porträt des Künstlers, war stets „der Mensch als Gegenstand der Kunst, wie bei den Griechen“. Das Mittel dazu war ihm die strenge Reduktion auf das Wesentliche.

Dass auf dem Hauptfriedhof in Buer diese künstlerischen und zeitgeschichtlichen Dokumente nicht verschwinden, sondern unter Schutz gestellt werden, dafür setzt sich Heimatkundler Konrad Herz vehement ein. Angehörige, die Gräber aufgeben wollen und nicht wissen, ob der Stein erhaltenswert ist, sollten sich bei der Friedhofsverwaltung melden. Diese Denkmale könnten dann möglicherweise stehenbleiben oder an anderer Stelle gesammelt aufgestellt werden. Damit sie nicht plötzlich verschwunden sind, wie der gute Hirte mit seinen Schäfchen. Den hatte einst Hermann Reimann aus Westerholt geschaffen.