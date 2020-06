Gerettet: Feuerwehr Gelsenkirchen befreit Küken aus Kanal

Entenküken im Kanalschacht in Gelsenkirchen: Tief nach unten musste dieser Feuerwehrmann greifen, um an das Entenküken zu gelangen. Das Tier war durch den Gully in den Kanalschacht gefallen. Zum Glück lief es nicht in den Kanal hinein, sondern verharrte an der Absturzstelle.

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Einem Entenküken ist ein Sturz durch einen Gully fast zum Verhängnis geworden. Retter der Gelsenkirchener Feuerwehr befreiten das Tier.

Ein Ausflug durch den Großstadtdschungel ist einem Entenküken in Gelsenkirchen am Mittwoch, 24. Juni, fast zum Verhängnis geworden. Es fiel durch einen Gully in einen Kanalschacht.

Entenküken stürzt durch die Gitterstäbe eines Gullys in Kanalschacht

Eine Entenfamilie war nach Angaben der Feuerwehr Gelsenkirchen am Mittwochvormittag im Stadtteil Bulmke-Hüllen auf Wanderschaft. Die Jungtiere folgten ihrer Entenmutter durch die Häuserschluchten, die Vögel wollten gemeinsam die Hohenzollernstraße überqueren. Eines der Küken übersah dabei die Schlitze in einem Gullydeckel. Es rutschte durch die Gitterstäbe und landete in dem darunter liegenden Kanalschacht.

Aufmerksame Zeugin schützt tierischen Nachwuchs und schlägt Alarm

Eine aufmerksame Bürgerin bemerkte das tierische Unglück und schlug über den Notruf in der Feuerwehrleitstelle Alarm. Geistesgegenwärtig sammelte sie zudem die anderen Küken in einem Korb ein und wartete auf das Eintreffen der Einsatzkräfte der Altstadtwache. Die Entenmutter ging ebenso in Stellung, wachte nah am Korb mit ihren Sprösslingen.

Die Retter hoben den schweren Gullydeckel zur Seite und sahen das Jungtier tief unten im Schacht sitzen. Glücklicherweise verharrte es an Ort und Stelle und lief nicht weiter in das Abwasserrohr hinein, sonst wäre die Rettung schwierig bis unmöglich geworden.

Entenfamilie vollzählig und wohlbehalten im Bulmker Park ausgesetzt

Mit einem beherzten Griff befreite ein Feuerwehrmann das Tier. Es blieb unverletzt. Im nahe gelegenen Bulmker Park entließen die Retter dann die wieder vereinte Entenfamilie in die Freiheit.

Lesen Sie hier mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen.

Oder folgen Sie uns auch auf Facebook