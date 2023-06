Gelsenkirchen. Besonderheit in Straßenbahnen und Bussen in Gelsenkirchen: Jetzt macht Ex-Nationalspieler und Schalke-Ikone Gerald Asamoah die Durchsagen.

Das Freundschaftsspiel der DFB-Nationalmannschaft gegen Kolumbien vor einigen Tagen in Gelsenkirchen – und auch die Spiele davor – waren nun wahrlich kein Grund für große Vorfreude auf das, was da in einem Jahr kommen wird: Die Europameisterschaft der Herren in Deutschland. Bekanntermaßen ist Gelsenkirchen einer der Austragungsorte dieses Fußballspektakels. Den sportlichen Misserfolgen zum Trotz, versuchen UEFA, DFB und vor Ort auch die Stadt Gelsenkirchen mit kleinen und größeren Werbekampagnen Vorfreude zu entfachen.

Dazu gehört neuerdings auch eine Straßenbahn im offiziellen Design der UEFA Euro 2024. „Die Vorfreude steigt. Gelsenkirchen ist im EM-Fieber. Und ab heute wird das noch einmal deutlich sichtbarer mit der Euro-Straßenbahn, die natürlich auf der Linie der 302 verkehren wird“, erklärte Oberbürgermeisterin Karin Welge bei der Jungfernfahrt.

Ob die in den Turnierfarben beklebte Straßenbahn nun tatsächlich dazu beiträgt, dass das „EM-Fieber“ steigt, lässt sich schwerlich sagen. Für Erheiterung dürfte ohnehin vielmehr das sorgen, was in der Bahn passiert oder besser gesagt, was dort zu hören ist.

Gerald Asamoah macht jetzt Durchsagen in Bahnen und Bussen

Stellen die neue EM-Bahn vor: Gerald Asamoah, OB Karin Welge und Bogestra-Vorstand Jörg Filter. Foto: Gerd Kaemper / gkfoto

Denn die Haltestellendurchsagen entlang der Linie 302, die zur Fußball-Europameisterschaft zu hören sein werden, wurden von Ex-Nationalspieler und Schalke-Ikone Gerald Asamoah eingesprochen. „Mir hat das richtig Spaß gemacht, beim Einsprechen der Haltestellen eine gedankliche Fahrt durch Gelsenkirchen zu machen. Die Schalker Meile hatte ich sofort vor Augen. Ich bin mir sicher, die Gelsenkirchener werden viel Spaß an der Euro-Straßenbahn haben“, so der Gelsenkirchener EM-Botschafter: „Vom Sommermärchen 2006 hatte ich als Spieler damals ja gar nichts mitbekommen, wir waren immer im Hotel und nie in den Städten. Deshalb freue ich mich jetzt schon umso mehr, diese Stimmung auch einmal hautnah in Gelsenkirchen miterleben zu dürfen. Und darauf arbeiten wir das kommende Jahr hin.“

Fortan werden in allen Fahrzeugen entlang der Linie 302 in Gelsenkirchen diese besonderen Ansagen der Haltestellennamen zu hören sein. Dies gilt auch für alle Bogestra-Busse, die eine der 14 Kombihaltestellen Bus/Bahn entlang der Strecke anfahren, so zum Beispiel die (H) Schalker Meile, Buer Rathaus oder Ückendorfer Platz – insgesamt sind die Ansagen damit auf 21 Buslinien zu hören. Dabei werden die Fahrgäste der Linien 380 und 381 mit sechs Kombihaltestellen besonders oft in den Genuss kommen. Zählt man noch die Kombihaltestellen der Straßenbahnlinien 301 und 302 (Gelsenkirchen Hbf., Heinrich-König-Platz und Musiktheater) dazu, sind es mehrere Zehntausend Fahrgäste täglich, die die Stimme des EM-Botschafters Gerald Asamoah hören, so alleine am Gelsenkirchener Hauptbahnhof mehr als 45.000 Kunden werktäglich.

