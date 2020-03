Schon 2019 wurde in Gelsenkirchen viel „GEputzt“.

Aktionstag „GEputzt“: Wer am 14. März mitmachen will, muss sich melden

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen wird am 14. März „GEputzt“. Das Stadtteilbüro Bochumer Straße ist dieses Jahr dabei. Wer mithelfen will, sollte sich melden.

Auch 2020 findet zu Beginn des Frühlings in Gelsenkirchen wieder der traditionelle Aktionstag „GEputzt“ statt. In diesem Jahr ist es am Samstag, 14. März, soweit. Darauf weist die Stadt Gelsenkirchen hin.

Auch das Stadtteilbüro an der Bochumer Straße macht diesmal mit und lädt alle Nachbarn und Freunde des Quartiers ein, mit anzupacken und Gehwege, Straßen und öffentliche Plätze entlang der Bochumer Straße zu säubern. Handschuhe und Mülltüten stehen im Stadtteilbüro zur Verfügung. Ausgestattet mit einem Bollerwagen mit grauer, blauer und gelber Tonne wird zusätzlich auf die Bedeutung von Mülltrennung aufmerksam gemacht und erklärt, welche Gegenstände und Lebensmittel wo entsorgt werden müssen.

Eine kleine Stärkung für die fleißigen Helfer

Treffpunkt für alle, die mitmachen wollen, ist am Samstag, 14. März, um 10 Uhr in den Räumen des Stadtteilbüros (Bochumer Straße 109), anschließend geht es bis ca. 14 Uhr durchs Quartier. Am Ende des Rundgangs wartet auf alle fleißigen Helferinnen und Helfer mit Getränken und Snacks eine kleine Stärkung im Stadtteilbüro.

Bereits zum 21. Mal organisieren die Stadt Gelsenkirchen, die Stadtmarketing-Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG) und Gelsendienste den Aktionstag „GEputzt“.

Zur besseren Planung bittet das Stadtteilbüro (Bochumer Straße 109) um vorherige Anmeldung: 0209 3190816, E-Mail: bochumerstrasse@gelsenkirchen.de

Weitere Informationen zum Tag auch auf www.gelsenkirchen.de