Gemeinsam musizieren: In Gelsenkirchen heißt das Komma rum!

Gemeinsam musizieren ist bei „Komma rum“ am Freitag in Gelsenkirchen angesagt. Zwei Künstler betreuen die Akteure.

Gelsenkirchen-Altstadt. Auf dem Gelsenkirchener Kennedyplatz wird „Komma rum!“ wiederbelebt. Freitags gibt es dort Kreativ-Angebote für junge Leute. Mitmachen erwünscht.

„Komma rum!“, ein Kooperationsprojekt vom DGB Haus der Jugend, dem Bauverein Falkenjugend und der Stadt Gelsenkirchen, geht in die Verlängerung und steht am Musiktheater im Revier vor dem Neustart 2022: Das Eröffnungsfest mit zahlreichen Mitmachaktionen richtet sich am Freitag, 13. Mai, an alle Gelsenkirchener Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zu einem Alter von 27 Jahren.

Bei „Komma rum!“ bieten die Veranstalter künftig jeden Freitag von 15 Uhr bis 19 Uhr ein kulturelles oder künstlerisches Angebot, das gemeinsam mit den anwesenden Jugendlichen besprochen wird. Die Spanne reicht von kleinen Poetry Slams über Konzerte hin zu DJ-Sessions oder Kreativarbeiten.

Zwei Künstler betreuen die Bühne in Gelsenkirchen

Am Freitag, 13. Mai, öffnet sich um 15 Uhr das Open Air-Wohnzimmer auf dem Kennedyplatz zur Premiere. Diesmal geht es vor allem darum, gemeinsam zu musizieren. Dabei sind Spontanität und Einfallsreichtum gefragt. Um den Kindern und Jugendlichen den Einstieg zu ermöglichen, wird die Bühne von zwei Künstlern betreut, die Tipps und Erfahrungen zu den Themen Musik, Musikproduktion und Bühnenengagements beisteuern.

Neben der offenen Bühne gibt es jeweils unterschiedliche Kreativangebote wie Malen oder Jonglage. Erweitert wird das Repertoire durch das KuKuMobil der Kunstschule Gelsenkirchen.

