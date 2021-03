Gemeinden feiern Ostern in Kirchen, Garten und online

Gelsenkirchen. Gelsenkirchener Gemeinden laden zu Präsenz- und Digital-Gottesdiensten. Einige wagen auch neue Open-Air-Formate.

Da hat Corona den Katholiken und Protestanten vor Ort erneut ein Ei ins Nest gelegt: Traditionelle Gottesdienste, wie Gläubige sie kennen und schätzen, fallen pandemiebedingt zum Teil aus, werden durch digitale oder komplett neu entwickelte analoge Formate ersetzt oder ergänzt. Was wann wo stattfindet – ein Überblick.

Katholische Gemeinden

Die Pfarrei St. Urbanus bietet Präsenz-Gottesdienste in der Karwoche an verschiedenen Standorten nur mit vorheriger (Online-)Anmeldung an: Gründonnerstag, 1. April, in St. Barbara (17.30 und 20 Uhr), in Herz-Jesu (19 Uhr), in St. Michael (19 Uhr), in St. Urbanus (19.30 Uhr); Karfreitag, 2. April, in Herz-Jesu (15 Uhr), in St. Urbanus (15 Uhr), in St. Barbara (15 und 18 Uhr), in St. Michael (15 Uhr); Karsamstag, 3. April, in St. Urbanus (20.30 Uhr), in St. Barbara (20.30 Uhr), in St. Michael (20.30 Uhr), in Herz-Jesu (21 Uhr), in St. Ludgerus (21 Uhr); Ostersonntag, 4. April, in St. Barbara (5.30 Uhr). Über www.urbanus-buer.de/jesaja ist eine Anmeldung noch bis Mittwoch, 31. März, möglich.

Keine Anmeldung ist nötig für die Präsenz-Gottesdienste an Ostermontag, 5. April, in St. Urbanus (8.30, 10, 18 Uhr), in St. Barbara (9, 10.45, 15, 18 Uhr), Herz-Jesu (10.15 Uhr), St. Ludgerus (11.30 Uhr), St. Michael (11.30 Uhr).

So genannte Stationsgottesdienste, die sich besonders für Familien mit Kindern eignen, finden in Herz-Jesu in Resse statt am Mittwoch, 31. März, und Gründonnerstag, 1. April, jeweils 15 bis 17 Uhr, sowie an Karsamstag, 3. April, 10 bis 12 Uhr. In St. Michael in Hassel wird dieses besondere Format an Ostersonntag und Ostermontag, 4./5. April, jeweils 15 bis 18 Uhr, angeboten. Anmeldungen sind dafür nicht nötig. Eine digitale Version des Rundgangs gibt’s unter www.urbanus-buer.de/stationsgottesdienste.

Im Biomassepark Hugo, Brößweg 40 (Gelände der einstigen Zeche) werden an Karfreitag, 2. April, 14 bis 17 Uhr, mehrere Kreuzweg-Stationen auf einem etwa 500 Meter langen Rundweg für Einzelpersonen und kleine Gruppen aufgebaut. Ein Heft mit Impulsen begleitet die Teilnehmer auf ihrem Weg. Zudem hat die Pfarrei besondere Angebote für Kinder zusammengestellt, für die keine Anmeldung nötig ist: Gründonnerstag, 1. April, 11 Uhr, in St. Urbanus; Karfreitag, 11 Uhr, in St. Barbara, St. Ludgerus und St. Urbanus.

Die Pfarrei St. Hippolytus bietet ebenfalls Präsenz-Gottesdienste an: Gründonnerstag, 1. April, in St. Hippolytus (19 Uhr); Karfreitag, 2. April, in Liebfrauen und St. Hippolytus (jeweils 15 Uhr); für die heiligen Messe in der Osternacht an Karsamstag, 3. April, ist für die in St. Hippolytus (21 Uhr) eine Anmeldung nötig bis Mittwoch, 31. März, 9 bis 12 Uhr, ( 01573 833 93 03), für die Messe in Liebfrauen (21 Uhr) allerdings nicht. Für die Gottesdienste an Ostersonntag, 4. April, in St. Hippolytus (10.30 Uhr) und Ostermontag, 5. April, in St. Marien Essen-Karnap (10 Uhr) sowie in St. Clemens (11 Uhr) ist keine Anmeldung erforderlich.

Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gibt’s einen Open-Air-Kreuzweg rund um die St.-Hippolytus-Kirche in Horst: Per QR-Code können Interessierte Texte abrufen, zudem liegen in allen Kirchen zu den Öffnungszeiten Kreuzweghefte für Erwachsene aus, die ein Erinnern an den Leidensweg Jesu an jedem Ort und zu jeder Zeit individuell ermöglichen. Eine illuminierte Osterkrippe mit schriftlichen Impulsen steht vor dem Pastorat in Liebfrauen, Horster Straße 303: Sie wird Karfreitag und Karsamstag um immer wieder neue Symbole wie Kreuz oder Osterkerze ergänzt. Zu sehen ist sie rund um die Uhr bis Pfingsten.

Ob und wann in der Pfarrei St. Augustinus Präsenz-Gottesdienste stattfinden werden, ist noch unklar. Online auf der Homepage abrufbar sind aber kurze Videos der Ostergeschichte, die die Kita St. Josef in Rotthausen erzählt, gespickt mit einigen Liedern.

Die Pfarrei St. Joseph feiert Präsenz-Gottesdienste an Gründonnerstag, 1. April, in St. Antonius (17 Uhr) und St. Joseph (19 Uhr), an Karfreitag, 2. April, in St. Elisabeth (15 Uhr) und in Hl. Dreifaltigkeit (15 Uhr), an Karsamstag, 3. April, in Hl. Dreifaltigkeit und St. Elisabeth (jeweils 21 Uhr), an Ostersonntag, 4. April, in St. Elisabeth (11.30 Uhr) und an Ostermontag, 5. April, in Hl. Dreifaltigkeit (9.30 Uhr). Dafür sind jeweils bis Mittwoch, 31. März, vorherige Anmeldungen nötig unter http://bit.ly/joseph_anmeldung.

Darüber hinaus verweist die Pfarrei auf besondere Digital-Gottesdienste des Bistums Essen via Zoom an Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag, für die ebenfalls Anmeldungen nötig sind bis Mittwoch, 31. März.

Evangelische Gemeinden

In der Epiphanias-Kirchengemeindefallen an beiden Standorten in Horst und Beckhausen Präsenz-Gottesdienste aus. Das betrifft auch das Angebot der offenen Kirche. An allen Tagen von Gründonnerstag, 1. April, bis einschließlich Ostermontag, 5. April, können aber über die Homepage Online-Gottesdienste abgerufen werden. Zudem sind in der Karwoche für Kinder die großen Fenster des Paul-Gerhardt-Hauses in Horst mit dem Kreuzweg Jesu gestaltet. In der Woche nach Ostern finden sich dort Bilder vom auferstandenen Christus.

In der Trinitatis-Kirchengemeinde Buer sind ebenfalls alle Präsenz-Gottesdienste abgesagt. An Karfreitag, 2. April, 10 Uhr, wird ein Video-Gottesdienst über die Homepage angeboten, für Familien mit Kindern bis zwölf Jahren an Ostersonntag und -montag, 4./5. April, 11 bis 13 Uhr, zudem „Oster-Open-Air-Gottesdienste to go“ mit Eiersuche (Anmeldung: msiebold@gelsennet.de). Im „Ostergarten“ an der Apostelkirche wird vorher angemeldeten kleinen Gruppen oder Familien die Ostergeschichte an sieben Stationen erzählt (Anmeldung: ge-kg-trinitatis@kk-ekvw.de, zwischen Karfreitag und Ostermontag iwanczik@gelsennet.de).

In der Christus-Kirchengemeinde Buer finden zunächst bis Sonntag, 11. April, keine Präsenz-Gottesdienste statt. Auf der Homepage finden sich aber per QR-Code Verweise auf Online-Gottesdienste Karfreitag und den Ostertagen via Zoom. Für Familien und junge Erwachsene gibt’s ein Extra-Angebot: das „Osterkreuz“ an der Pauluskirche sowie mit der App Actionbound. Unter dem Stichwort „Offene Kirchen“ ist die Dreifaltigkeitskirche zum Besuch des Passions- und Osterwegs bis Karsamstag, 9.30 bis 12.30 Uhr, sowie an Gründonnerstag, 1./2. April, 18 bis 20 Uhr, geöffnet, ebenso an Ostersonntag, 10 bis 14 Uhr, und an Ostermontag, 9.30 bis 12.30 Uhr. Die Matthäuskirche ist an Karsamstag, 3. April, 9.30 bis 12.30, Ostersonntag, 4. April, 11 bis 14 Uhr, und Ostermontag, 5. April, 9.30 bis 12.30 Uhr, zugänglich.

In der Lukas-Kirchengemeinde Hassel fallen alle Gottesdienste bis Sonntag, 11. April, aus.

Die Emmaus-Kirchengemeinde lädt zu Präsenz-Gottesdiensten an Gründonnerstag, 1. April, in der Altstadtkirche, Friedenskirche und Kreuzkirche (alle 18 Uhr) sowie in der Kirche Rotthausen (19 Uhr). An Karfreitag finden sie statt in der Altstadtkirche, Friedenskirche und Kreuzkirche (alle 10 Uhr) sowie in der Rotthauser Kirche (9.45 Uhr). An Ostersonntag, 4. April, sind sie geplant in der Altstadtkirche (10 Uhr), Friedenskirche (6 Uhr), Kreuzkirche (10 Uhr) und in der Rotthauser Kirche (9.45 Uhr). An Ostermontag, 5. April, sind alle Gläubigen zum zentralen 11-Uhr-Gottesdienst in der Altstadtkirche eingeladen. Eine Anmeldung war zu Redaktionsschluss noch nicht vorgesehen.

In der Apostel-Kirchengemeinde fallen Präsenz-Gottesdienste bis auf weiteres aus.

Für die Präsenz-Gottesdienste der Kirchengemeinde Heßler an Karfreitag, 2. April, 10 Uhr, und Ostersonntag, 1. April, 10 Uhr, sind vorherige Anmeldungen nötig ( 0209 49 26 19), für die Feier an Ostermontag, 5. April, 10 Uhr, nicht.

In allen Gemeinden ist ein Kirchenbesuch nur mit medizinischer bzw. FFP2-Maske und unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln möglich.