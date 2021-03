Soziales Engagement Gemeinde und Bäckerei verwandeln Nikoläuse in Osterhasen

Gelsenkirchen-Erle. Evangelische Christus-Kirchengemeinde Gelsenkirchen-Buer und Firma Zipper bestücken Backwerk mit Schokolade. Kinder freuen sich über Leckerei.

Es gibt ein Leben nach dem Tod: Wie sehr diese Überzeugung der Gläubigen der Evangelischen Christus-Kirchengemeinde Buer auch für Nikoläuse gilt, davon können sich derzeit nicht nur deren Konfirmanden und etliche Kita-Kinder, sondern auch kleine Patienten des Bergmannsheil-Krankenhauses in Gelsenkirchen-Buer überzeugen. Erlebten die übrig gebliebenen und nicht mehr jahreszeitgemäßen Schoko-Figuren doch eine schmackhafte Verwandlung mit Hilfe der ortsansässigen Bäckerei Zipper.

Gleich 500 fair gehandelte Exemplare schmolz Inhaber Christian Zipper auf Anregung von Pfarrerin Elga Zachau ein, um mit der Schokolade kostenlos 1000 Osterhasen aus Hefeteig zu bestücken. Was die Gemeinde an gespendeten Gepa-Nikoläusen vom Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung in Dortmund ergattern konnte, sorgte nun bei den Hefe-Hasen für warme Pfoten: Getaucht ins Schoko-Bad, erhielten die Mümmelmänner im Nu dunkle Socken.

Gelsenkirchener Kinder freuen sich über süße Überraschungen

Überrascht wurden damit dann Kinder evangelischer Kitas im Gelsenkirchener Norden, Konfirmanden der Gemeinde – sie hatten sich trotz Homeschoolings beim digitalen kirchlichen Unterricht engagiert – und eben kranke Kinder im Bergmannsheil.

„Wir wollten den Kindern in diesen anstrengenden Zeiten der Pandemie eine Freude bereiten“, erläuterte Pfarrerin Mirjam Domke die Idee. Die Theologinnen sind überzeugt: Die Osterhasen bereiten doppelt Freude, da die Schokolade fair produziert ist und einen Beitrag leistet gegen Kinderarbeit und Unterdrückung. „Und Freude tut in der Coronakrise wohl jedem gut!“, betont auch Pfarrerin Zachau.

