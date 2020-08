Gelsenwasser: Fünf Millionen Liter Wasser je Partnerstadt

Der Gelsenkirchener Versorger Gelsenwasser ist für 30 Kommunen zuständig. Das Unternehmen versorgt die Partnerkommunen mit Trinkwasser, unter anderem aus dem Talsperrensystem Haltern am See, auf dem Bild ist das dortige Wasserwerk zu sehen.

Gelsenkirchen. Der Gelsenkirchener Versorger Gelsenwasser stellt den Partnerkommunen jeweils 5000 Kubikmeter Wasser für das Stadtgrün zur Verfügung.

Bäume und andere Pflanzen kommen wegen der anhaltenden Hitze an vielen Stellen nicht mehr an das notwendige Wasser im Bode. Partnerkommunen des Gelsenkirchener Versorgers Gelsenwasser können daher bei Bedarf auch in diesem Sommer wieder 5000 Kubikmeter Wasser kostenlos für die Bewässerung der Stadtbäume erhalten, teilte das Unternehmen mit. Das sind pro Stadt fünf Millionen Liter.

Trotz Hitze: Trinkwasserversorgung für Gelsenkirchen ist gesichert

„Es ist wichtig, das Grün in den Kommunen zu erhalten. Umso mehr, da der Klimawandel die Städte vor die Aufgabe stellt, das Mikroklima dort im Sinne der Lebensqualität günstig zu beeinflussen “, erklärten die Gelsenwasser-Vorstände Henning R. Deters und Dirk Waider. Neben Gelsenkirchen ist das Unternehmen Gelsenwasser über eine Wasserkonzession für die Wasserversorgung von 29 Kommunen. In Gelsenkirchen sind Extraeinsätze der Feuerwehr zum Gießen des Stadtgrüns in diesem Sommer noch nicht angefallen. In den beiden heißen Vorjahren schon.

Henning R. Deters, Vorstand der Gelsenwasser AG. Foto: Joachim Kleine-Büning / FFS

Gelsenkirchener Versorger mahnt zu umsichtigen Umgang mit Wasser

Zugleich betont Gelsenwasser, dass die Trinkwasserversorgung im Gelsenwasser-Gebiet gesichert ist. „Die Wasser-Infrastruktur ist so ausgelegt, dass an heißen Tagen auch Höchstmengen sicher geliefert werden können“, so Waider. „Es ist aber auch wichtig, dass jeder sein Verhalten etwas anpasst.“ Beispielsweise sollte die Gartenbewässerung oder Poolfüllung möglichst in den Morgenstunden erfolgen. Außerdem sollte zeitunkritischer Wassergebrauch wie Terrassensäuberung oder Ähnliches am besten an kühlen Tagen stattfinden.

Wasserwerk Haltern versorgt nördliches Revier mit 350.000 Kubikmetern Wasser täglich

In Teilen Deutschlands herrscht akuter Wasser-Mangel, beispielsweise in Simmern-Rheinböllen in Rheinland-Pfalz oder im niedersächsischen Lauenau. Einige Gemeinden werden bereits über Rettungskräfte mit Wasser notversorgt, dazu sind dort Autowaschen, Gartenbewässerung und Ähnliches verboten.

Die Trinkwasserversorgung im Gelsenwasser-Gebiet ermöglichen die Talsperrensysteme in Haltern am See (Gelsenwasser) für die Wassergewinnung im Wasserwerk Haltern und im Sauerland über die Ruhr (Ruhrverband) für die dortigen Wasserwerke. Diese Reservoire stützen die Anreicherung des natürlichen Grundwassers. Anschließend wird das Wasser in den Werken weiter zu Trinkwasser aufbereitet.

Das Wasserwerk Haltern liefert derzeit zum Beispiel mehr als 350.000 Kubikmeter Trinkwasser täglich für über eine Million Menschen, Gewerbe und Industrie in das nördliche Ruhrgebiet, das Münsterland und an weitere Versorgungsunternehmen. Gesamtleistung des Verbundsystems: über 600.000 Kubikmeter täglich.