Gelsenwasser: 4,2 Millionen Euro für Bildungsprojekte

Dr. Bärbel Kerkhoff und Helge Kuprella von der Geschäftsführung der Gelsenwasser-Stiftung mit Sitz in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Gelsenwasser hat in den vergangenen zehn Jahren 3222 Aktionen des Bildungsprojektes „Von klein auf“ mit insgesamt 4,2 Millionen Euro gefördert.

Gelsenwasser hat vor zehn Jahren das Bildungsprojekt „Von klein auf“ ins Leben gerufen. Seitdem wurden Kindergärten und Schulen in Gelsenkirchen und der umliegenden Region bei 3222 verschiedenen Aktionen mit insgesamt 4,2 Millionen Euro gefördert. Seit ihrer Gründung vor sechs Jahren geschieht diese Unterstützung nun über die Gelsenwasser-Stiftung. Bei der letzten Sitzung wurden nun weitere 111.534 Euro für 68 Projekte bewilligt.

Aktuell haben vier Gelsenkirchener Einrichtungen Förderzusage erhalten

„Das Jubiläumsjahr im Bildungsprojekt endet mit vielen richtig guten und interessanten Förderanträgen. Wir freuen uns schon auf die neuen Ideen der Schulen und Kindergärten, über die wir dann in 2022 beraten werden“, erklärte Stiftungs-Geschäftsführerin Dr. Bärbel Kerkhoff.

Aktuell haben in Gelsenkirchen vier Projekte eine Förderzusage erhalten: Die GGS Dörmannsweg bekommt für „Waldwärts“ 2000 Euro. „Wir lernen miteinander und voneinander“ heißt es an der Malteserschule, die dafür ebenfalls 2000 Euro Förderung erhält. Diesen Betrag gibt es auch für die Medien-AG der städtischen Tageseinrichtung für Kinder an der Kanzlerstraße. Und der Förderkreis für den evangelischen Kindergarten Buer-Mitte bekommt 1300 Euro für „Ich werde Umweltagent – ein Draußen-Projekt für Kinder im Vorschulalter“.

Anträge auf Förderung für 2022 können bereits eingereicht werden

In der Jury, die über die Förderung der Anträge entscheidet, arbeitet die Gelsenwasser-Stiftung mit Vertretern des Städte- und Gemeindebunds NRW, der Landeselternkonferenz NRW, der DRK-Kindertageseinrichtung Schatzkiste, einer Lehrerin, einer Bildungsreferentin sowie mit Vertretern von „Die Bildungsgenossenschaft – Beste Chancen für alle eG“ zusammen.

Anträge auf Förderung fürs kommende Jahr können im Internet unter www.vonkleinaufbildung.de eingereicht werden. Das Projektbüro mit Jennifer Kownatzki beantwortet alle Fragen unter: 0209/70 84 56 oder per E-Mail an info@vonkleinaufbildung.de.

