Gelsensport verlängert kostenloses Angebot „Sport im Park“

Gelsenkirchen. Gelsensport verlängert das kostenlose Angebot „Sport im Park“ bis 27.September. Das Kursprogramm wurde ausgeweitet. Das sind die Angebote:

Das kostenlos Angebot „Sport im Park“ hat Gelsensport e. V. vor Beginn der Sommerferien aufgelegt. Nach fast sieben Wochen geht das Programm in die Verlängerung bis zum 27. September.

„Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten. Fast 1000 Teilnahmen konnten wir bisher bei Sport im Park schon verzeichnen und sind deshalb umso glücklicher, dass wir das Angebot nachvielen Nachfragen nun noch verlängern konnten“, sagt Mandana Rasooli Zadehei, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Gelsensport e. V.

Gelsensport weitet in Gelsenkirchen Nachmittagsangebot aus

Die bisherigen Standorte an der Sportanlage „Offene Tür“ am Berger See (Adenauerallee 34) sowie im Bulmker Park (Ecke Hohenzollernstraße/Elisenstraße) bleiben weiterhin bestehen. Allerdings gibt es einige Änderungen am Kursplan – das Kursangebot wurde ausgeweitet. „Besonders die Kurse im Nachmittags-Bereich wurden sehr gut angekommen. Deshalb bieten wir zu der Zeit nun zehn statt sieben Kurse an. Intensives Intervalltraining im Bulmker Park findet zum Beispiel nachmittags statt“, sagt Programm-Organisator Jörn Becker. „Zudem gibt es einige Angebote, die sowohl morgens als auch abends stattfinden, zum Beispiel der Kurs Wirbelsäulengymnastik.“ Neben Intensivem Intervalltraining und Wirbelsäulengymnastik beinhaltet das Kursprogramm auch Bodystyling, Power Yoga, Functional Training oder Walking.

Mehr Infos zum Kursangebot unter www.gelsensport.de sowie auf den Social Media Kanälen Instagram und Facebook @gelsensport. Die Kontakdaten der Teilnehmenden werden erfasst.