Gelsensport startet aus der Corona-Pause mit neuen Angeboten

Gelsenkirchen. Zwei Angebote bringen Gelsenkirchen im Sommer wieder auf die Beine. Ferien-Aktivitäten und „Sport im Park“ bieten für alle Interessierten etwas.

Knapp drei Monate ist es nun her, dass die Landesregierung umfangreiche Verbote im Sportbereich verkündet hat. Endlich konnte auch der Vereinssport mit Einschränkungen wieder an den Start gehen. Jürgen Deimel, Präsident von Gelsensport e. V. freut das sehr: „Wegen der Corona-Pandemie war lange keine Bewegung und kein Sport möglich. Immer noch haben wir mit Einschränkungen zu kämpfen. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass wir für die Sommerzeit zwei tolle Angebote im Freien anbieten, bei denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf ihre Kosten kommen und sich die Gelsenkirchener Sportvereine beteiligen.“

Eines der Programme ist „Sport im Park“, das in Gelsenkirchen erstmalig an den Start geht. Ab dem 29. Juni finden an der Sportanlage „Offene Tür“, Adenauerallee 34, und im Bulmker Park, Ecke Hohenzollernstraße/Elisenstraße verschiedene Kursangebote wie Bodystyling, Yoga, oder Wirbelsäulengymnastik statt. „Es handelt sich um ein kostenloses Angebot für Erwachsene, an dem man unverbindlich teilnehmen kann “, berichtet Marco Baron, Geschäftsführer von Gelsensport. „Egal ob Fitnesseinsteiger oder Menschen, die sich regelmäßig sportlich betätigen: Es ist für jeden Typ und jedes Alter etwas dabei. Interessierte können einfach spontan vorbei kommen und mitmachen.“

Auch spezielle Angebote für Mädchen

Das zweite Programm richtet sich an Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren. Sie können täglich von 9.45 bis 15.15 Uhr auf der Trendsportanlage Consol, Klarastraße 45, verschiedenste Angebote wahrnehmen: Sie reichen von Skate- und Longboard über Functional Fitness, Federball, Tischtennis und Bewegungsspielen bis hin zu einem speziellen Angebot, nämlich der gezielten Kombination von Bewegungs- und Sprachförderung.

Beim Functional Fitness Programm gibt es außerdem zwei Gruppen, die sich gezielt nur an Mädchen von 14 bis 18 Jahren richten. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche anbieten können, die in der letzten Zeit viel zu kurz gekommen sind“, so Tanja Eigenrauch, Leiterin des Projektbereichs. https://www.waz.de/article225919551.ece

Die Situation erfordert immer noch besondere Maßnahmen, weshalb beim Ferienprogramm auf der Trendsportanlage Consol eine Teilnahme nur nach Anmeldung und in Kleingruppen mit bis zu fünf Personen plus Betreuungsperson erfolgen kann. Beim „Sport im Park“-Programm sollten die Teilnehmer einen ausgefüllten Zettel mit ihren Kontaktdaten mitzubringen. https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/article228149537.ece

Mit dabei sind die Vereine FC Schalke 04, Turnerbund Beckhausen, Breitensportverein GE, Radclub Buer/Westerholt, Infos zu den Angeboten und zu Hygiene- und Abstandsregelungen unter www.gelsensport.de