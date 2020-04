Nach einem Pkw-Brand in Gelsenkirchen an Ostersamstag, 11. April 2020, ermittelt die Polizei jetzt wegen Brandstiftung. Wer hat möglicherweise etwas Verdächtiges bemerkt und kann helfen, fragt deshalb die Polizei.

Kriminalität & Brandstiftung Gelsenkrichen: Mazda in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen Die Gelsenkirchener Polizei geht einem Fall von Brandstiftung nach. An Ostersamstag brannte in Bulmke-Hüllen ein Auto.

Die Gelsenkirchener Polizei ermittelt in einem Fall von Brandstiftung und setzt bei ihren Untersuchungen auf Hinweise von Augenzeugen. An Ostersamstag brannte in Bulmke-Hüllen ein Auto.

Polizei: Hoher Sachschaden entstanden

Nach Angaben der Polizei geriet am frühen Ostersamstag, 11. April 2020, ein auf der lsestraße im Stadtteil Bulmke-Hüllen abgestellter blauer Mazda in Brand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 2.30 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Es entstand hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittele jetzt wegen Brandstiftung.

Hinweise zur Tat und zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen.

