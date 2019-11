Gelsenkirchen. Bernd Preuß ist neuer Referatsleiter der Gelsenkirchener Stadtkämmerei. Ein herausfordernder Job in der klammen Kommune. Was ihn daran reizt.

Bernd Preuß ist in Ückendorf geboren und aufgewachsen. Bis heute hat der inzwischen 59-Jährige Gelsenkirchen nicht verlassen, weder beruflich, noch privat – Urlaube ausgenommen. Der Familienvater kennt seine Heimat. Und er liebt sie. Trotz aller Probleme, der Geldsorgen der ständig klammen Kommune. Deshalb ist er der Richtige. Finden jedenfalls Oberbürgermeister Frank Baranowski und Kämmerin Karin Welge , als sie den neuen Leiter des Referats Stadtkämmerei und Finanzen vorstellen.

Gelsenkirchen Haushalt 2020 1,11 Milliarden Euro umfasst der städtische Haushalt 2020. Dank des ausgeglichenen Haushalts 2019 kann die Stadt erneut mit Fördermitteln aus dem Stärkungspakt rechnen. Nach Abzug aller Ausgaben werden am Ende dennoch nur 2,4 Millionen Euro übrig bleiben. Schwerpunkte für Investitionen sollen die Bereiche Sicherheit und Ordnung, Mobilität und Klima sowie Wohnen und Digitalisierung sein.

„Herr Preuß ist ein außergewöhnlicher Netzwerker, jemand, der sich in der Verwaltung auskennt, der loyal ist und zielorientiert arbeitet“, schwärmt die Stadtdirektorin von ihrem neuen Kollegen. Der übrigens gar nicht so neu in der Verwaltung ist: Bernd Preuß ist seit 43 Jahren bei der Stadt Gelsenkirchen angestellt. Bisher war er im Personalamt tätig, Mitte Oktober hat den Schritt in die Finanzverwaltung gewagt und ein neues Büro im vierten Stock des Hans-Sachs-Hauses bezogen.

Schulden tilgen und weiter investieren – ein Spagat

Bescheiden formuliert der Mann, der 1976 als Stadtassistenten-Anwärter angefangen hat, seine Ziele: „Ich kann mich nur bemühen, die gute Arbeit meines Vorgängers fortzuführen“, erklärt er und wirkt dabei leicht verlegen nach den lobenden Worten der Kämmerin. Der langjährige Referatsleiter Ulrich Nadrowski habe ihn in den vergangenen Monaten noch eingearbeitet, bevor er sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Deshalb fühlt Preuß sich gut vorbereitet auf seine anspruchsvolle Aufgabe.

In den kommenden Jahren gilt es, stets einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, dabei möglichst Altschulden zu tilgen und trotzdem Geld für Investitionen bereitzuhalten. Kein leichter Job, aber „viel spannender, als es sich anhört“, verspricht Welge. Preuß, der sich selbst „Mensch, der gerne mit Zahlen umgeht“ beschreibt, kommentiert das trocken: „Ich löse ganz gerne Rätsel, auch in meiner Freizeit.“

43 Jahre in der Stadtverwaltung tätig

Wenig Fragen offen lässt der Werdegang des zweifachen Vaters. Der ist geradlinig, lückenlos und seine Heimatstadt ist der Schauplatz. Nach seiner Ausbildung legte Preuß 1985 die Staatsprüfung zum Diplom-Verwaltungswirt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Gelsenkirchen ab. Es folgte der Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst. Preuß ging im Personalamt in die Abteilung Stellenplan und Organisation. Ein Jahr später wurde er Stadtinspektor.

Seine Abteilung änderte Organisation und Namen – aus dem Personalamt wurde das Referat Personal und Organisation – doch Preuß blieb. 2007 wurde er Abteilungsleiter für Haushalt und Personalabrechnung, 2015 Leiter der Abteilung Personal, 2017 städtischer Verwaltungsdirektor. Zahlen bestimmten immer mehr seinen Berufsalltag. Der Wechsel in die Kämmerei, für ihn war er logisch, wenn auch mutig. Nach langjähriger Tätigkeit in Führungspositionen noch einmal etwas neues zu beginnen, „das hätte nicht jeder gemacht“, sagt Karin Welge.

Keine Angst vor Zahlen, aber Respekt vor Nullen

Für Oberbürgermeister Frank Baranowski ist Preuß umso mehr „ein wirklich guter Griff“. Er freut sich über „jemanden, der die Verwaltung bereits gut kennt und weiß, wie sich der Haushalt aufstellt“. Oder, wie Preuß sagen würde, jemanden, „der logisch veranlagt ist und keine Angst vor Zahlen hat“. Nur etwas Respekt vor vielen Nullen. Und der, da sind sich die Anwesenden einig, kann in einer Stadt wie Gelsenkirchen nicht schaden.