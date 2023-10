Gelsenkirchens Mega-Sommer: Jetzt kommt auch noch Rammstein!

Gelsenkirchen. Noch ein Show-Highlight in Gelsenkirchens Sommer 2024: Rammstein spielen gleich zwei Mal in der Veltins-Arena. Die Details und Ticketpreise.

Rammstein gilt seit jeher als umstrittene Band – aber polarisiert seit den Missbrauchsvorwürfen gegen Frontmann Till Lindemann mehr denn je. Allerdings stellten die Staatsanwaltschaften in Berlin und Litauen mittlerweile nicht nur die Untersuchungen wegen der Vorwürfe ein, auch minderten diese den Erfolg der Berliner Band keineswegs. Damit dürfte auch die jetzt angekündigte nächsten Tournee von Rammstein („Zeit“, „Dicke Titten“) wieder für volle Stadien sorgen – und das sogar an gleich zwei Tagen in Gelsenkirchen.

Zahlreiche Mega-Events laufen im Sommer 2024 in Gelsenkirchen

Wie die Brachialrocker jetzt über ihre Social-Media-Kanäle ankündigten, wollen sie sowohl am Freitag, 26. Juli, als auch am Samstag, 27. Juli 2024, in Gelsenkirchen spielen. Der nächste Sommer in Gelsenkirchen wird also noch ereignisreicher als ohnehin schon. Denn nur knapp eine Woche vor Rammstein, am 17., 18. und 19. Juli spielt bereits US-Megastar Taylor Swift auf Schalke. Lesen Sie hierzu: Taylor Swift: Verschläft Gelsenkirchen die Party des Jahres?

Zuvor (16., 20., 26. und 30. Juni) finden darüber hinaus noch vier Spiele der nächsten Fußball-EM in Gelsenkirchen statt. Und als wäre das nicht genug, wird das Stadion 2024 auch erstmals zur Bühne für das „Finale der European League of Football“. Das Championship Game, das wichtigste und größte Spiel des europäischen Footballs, soll hier hier am 22. September vor 62.271 Zuschauern stattfinden.

Rammstein spielt 2024 zwei Mal in Gelsenkirchen: So teuer sind die Tickets

Für die Tour im kommenden Jahr hat sich Rammstein zwölf Länder vorgenommen, Gelsenkirchen und Dresden (15. und 16. Mai) sind die einzigen Termine in Deutschland. Zuletzt spielten die Skandal-Rocker 2019 in Gelsenkirchen, damals ebenfalls an zwei Abenden, und gaben hier sogar ihren Tour-Auftakt.

Der allgemeine Vorverkauf für die Konzerte ist für den 18. Oktober, 11 Uhr, angekündigt. Laut Eventim sollen die Ticketpreise zwischen 70 und 130 Euro (zzgl. Gebühren) kosten. Auf tickets.schalke04.de können ab Vorverkaufsstart außerdem „Hospitality-Tickets“ (VIP-Tickets) zum Preis von 299 Euro erworben werden.

Feuer, Flammen und Provokation: 2019 waren Rammstein zuletzt in Gelsenkirchen zu Gast. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Zuletzt spielte die Band um Sänger Till Lindemann (60), Gitarrist Richard Kruspe (56) und Paul Landers (58, ebenfalls Gitarre), Bassist Oliver Riedel (52), Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz (56) und Schlagzeuger Christoph Schneider (57) vier Mal in München und drei Mal in ihrer Heimatstadt Berlin. Hier fanden die sechs Musiker 1994 zusammen und haben sich seitdem mit ihrem harten Sound zur international erfolgreichsten deutschen Band entwickelt.

„Awarness-Teams“ sollen auf Rammstein-Konzerten Unterstützung gegen sexualisierte Gewalt leisten

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will die Band bei der Tour auf die seit 2019 eingesetzte Bühne zurückgreifen. Der Aufbau der gigantischen Konstruktion – in zwei Varianten mit Dutzenden Trucks unterwegs - dauert jeweils mehrere Tage. Während der gut zweistündigen, von Feuer, Effekten und Pyrotechnik geprägten Show spielt die Band jeweils gut 20 Songs.

Auch das Sicherheitskonzept, das unter anderem „Awareness-Teams“ in den Stadien vorsieht, soll übernommen werden. Solche Teams sollen auf Veranstaltungen Unterstützung gegen Diskriminierung, übergriffiges Verhalten und sexualisierte Gewalt leisten.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok.

Ohne weibliche Fans bleibt wieder die umstrittene „Row Zero“, der Bereich unmittelbar vor der Rammstein-Bühne. Frauen, die zu diesem abgetrennten Bereich direkt vor der Bühne eingeladen wurden, hatten von sexueller Übergriffigkeit im Rahmen von Rammstein-Konzerten berichtet. Von diesen Vorwürfen war auch die Tour 2023 überschattet.

Weibliche Fans hatten im Internet oder in Medienberichten Situationen geschildert, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Sie seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollten, wo es auch zu nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen sein soll.

Nach Vorwürfen gegen Till Lindemann: Rammstein sind erfolgreicher denn je

Lindemann selbst hatte Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen, die sich tatsächlich auch nicht erhärten ließen. Die Auswertung der verfügbaren Beweismittel habe keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass Lindemann „sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen“ habe, teilte die Staatsanwaltschaft in Berlin mit.

Mit der Tour setzt die seit fast 30 Jahren agierende Band auch ein Zeichen des Fortbestands. Trennungsgerüchte im Zusammenhang mit den harten Vorwürfen gegen Lindemann seien stets Spekulationen von außen gewesen, hieß es im Umfeld der Band. Ein Ende von Rammstein sei nie Thema gewesen. An Erfolg und Unterstützung für Rammstein mangelt es schließlich auch nicht. Nach ersten Vorwürfen stiegen die Verkaufszahlen: In den Album-Charts Top 100 fanden sich sechs von acht Studioalben. Die Konzerte der Tour waren auch in diesem Jahr praktisch durchgängig ausverkauft. (mit dpa)

Lindemann auch solo unterwegs Auf dem Reiseplan für 2024 stehen neben der Tschechischen Republik und Deutschland noch Serbien, Griechenland, Spanien und Frankreich. Auch in Holland, Irland, Belgien, Dänemark, Österreich und Italien wollen Rammstein 2024 spielen. Bevor die Band erneut auf Tour geht, ist Frontmann Lindemann noch auf Solo-Tour durch 13 Länder unterwegs. Am 8. November ist Auftakt in Leipzig. Bis zum Jahresende hat sich der Musiker insgesamt 24 Auftritte in 13 Ländern vorgenommen. Auch diese Konzerte sind zu einem großen Teil bereits ausverkauft.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen