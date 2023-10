Gelsenkirchens Gruselburg: So ist Halloween auf Lüttinghof

Gelsenkirchen-Hassel. Zombies, Hexen und Gespenster: Zu Halloween hat sich die Wasserburg Haus Lüttinghof in Gelsenkirchen-Hassel in ein Gruselschloss verwandelt.

Sobald die Abenddämmerung anbricht, verwandelt sich Haus Lüttinghof in Gelsenkirchen-Hassel in ein richtiges Gruselschloss. Die weißen Fassaden werden rot angestrahlt und bereits außen werden die Besucher mit Gruselgeräuschen, Spinnenweben, Absperrband und dem einen oder anderen Monster überrascht.

„Für euch gibt es erst mal einen Shot“, sagt die Mitarbeiterin am Eingang der Burg zu Familie Dibran, „natürlich alkoholfrei.“ Sie zeigt auf ein Tablet voller kleiner Becher mit einer roten Flüssigkeit. „Was ist das?“, fragt Noah. Der Zehnjährige hat heute Geburtstag, der Ausflug zu Haus Lüttinghof ist sein Geburtstagswunsch. „Blut natürlich“, erwidert die Mitarbeiterin am Eingang. Noah und sein Freund Emil probieren vorsichtig. „Schmeckt irgendwie nach Saft“, sagt Emil. Er ist dreizehn und heute Gast auf Noahs Geburtstag.

Im Keller des Gelsenkirchener Gruselschlosses lacht blechern die Hexe

Im Keller der Burg warten die Gruselgestalten. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Auch Leonita erkundet zusammen mit ihrem Vater die Ausstellung. Die Neunjährige ist verkleidet gekommen, als Vampir. Sie trägt ein schwarz-rotes Kleid und hat dunkel geschminkte Augenringe. Am liebsten möchte sie Fotos mit den Monstern machen. Ohne zu zögern stellt sie sich vor einen der Untoten. Der bewegt sich hinter ihr auf und ab und lacht. „Sie fährt total auf so etwas ab“, erzählt ihr Vater Marc-André Salowsky, während seine Tochter für ein weiteres Foto post. Die beiden sind für die Ausstellung aus der Nähe von Coesfeld angereist.

Nachdem Vater und Tochter alle Monster aus dem Erdgeschoss begutachtet haben, führt die Ausstellung weiter in den Keller. „Beware! Enter at own risk“ steht da auf einem Schild. „Vorsicht! Betreten auf eigene Gefahr“, übersetzt Leonitas Vater. Jetzt wird es auch Leonita ein bisschen mulmig. Auf der Treppe stehen Kerzen, deren flackerndes Licht den Kellerabgang erhellt. Ein bisschen Nebel wabert aus dem Keller in das Treppenhaus. Man hört ein blechernes Hexenlachen. „Oh je“, sagt Leonita, aber mit ihrem Vater direkt hinter sich, traut sie sich trotzdem als Erste in den Keller.

Gruselausstellung wandert von Bottrop nach Gelsenkirchen

Am Ende der Treppe erwartet die Besucher zuerst eine Bar. Verschiedene Halloween-Cocktails gibt es dort, mit und ohne Alkohol. In den Kellerräumen geht es weiter. Leonita schüttelt die Hand eines großen, elektronischen Skeletts. Ein besonderes Highlight der Ausstellung: Einige der Monster reagieren per Bewegungsmelder auf die Gäste, andere haben Schalter, die die Besucher betätigen können, um die Figuren zum Leben zu erwecken. „Die Hexe sitzt da aber schon etwas länger“, sagt Leonitas Vater und deutet auf eine der Puppen, die in Spinnenweben eingehüllt ist. Seine Tochter lacht und läuft weiter, zum nächsten Ausstellungsstück; einem Skelett im Gartenstuhl, inklusive Weinglas in der Hand.

Normalerweise ist das Haus Lüttinghof als Hochzeits- und Eventlocation bekannt. Lilly Dicker und Helmut Kohlgruber, die neuen „Burgherren und -frauen“, wollen das ändern. „Wir arbeiten daran, eine Ganzjahreslocation aus der Burg zu machen“, erklärt Helmut Kohlgruber. Durch die Ausstellung wird die Burg zugänglich für Besucher, die sich die Innenräume anschauen möchten. „Ein Brautpaar aus Bottrop hat hier geheiratet, die eine Gruselausstellung in ihrem Haus hatten. Jetzt haben sie das Haus leider – oder Gott sei Dank – verkauft und diesen riesigen Fundus an Ausstellungsstücken und Exponaten gehabt“, erzählt Helmut Kohlgruber. Die Figuren haben sie an die Besitzer der Wasserburg weitergegeben. „Somit sind die Gruselmonster umgezogen, aus Bottrop nach Gelsenkirchen“, sagt Helmut Kohlgruber. Lilly Dicker und er ziehen bisher eine positive Bilanz.

Noch bis zum 31. Oktober geöffnet

Auch Familie Dibran gefällt die Ausstellung. „Cool, besonders der große Clown!“, beschreibt das Geburtstagskind Noah den Ausflug. Auch sein Freund Erik ist auf seine Kosten gekommen. „Ich habe mich manchmal echt erschreckt“, erzählt der Dreizehnjährige. Annemarie Dibran, Noahs Mutter, nickt zustimmend: „Es war cool gemacht, aber ein bisschen zu kurz.“ Das finden auch die neunjährige Leonita und ihr Vater Marc-André Salowsky. „Schon fertig?“, fragt Leonita am Ausgang. Trotzdem habe den beiden die Ausstellung Spaß gemacht, sagen sie. Und für Leonita hat sie auch Vorfreude geweckt, auf Halloween. Da möchte sie nämlich mit ihrer Freundin um die Häuser ziehen und außerdem auf eine Halloweenparty gehen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 31. Oktober geöffnet. Empfohlen wird sie für Kinder ab sechs Jahren. An Halloween steht das Finale der „Halloweenweeks“ an: nach der normalen Öffnungszeit von 17 bis 22 Uhr findet eine Halloween-Party für Erwachsene im Schloss statt. Tickets für die Party und die Ausstellung gibt es auf der Website der Wasserburg.

