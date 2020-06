Gelsenkirchens Grüne laden zur Mahnwache gegen Rassismus ein

Bei der Wahlversammlung am 6. Juni in Gelsenkirchen machte die Grüne Jugend auf den Rassismus in den USA und Deutschland aufmerksam

Namensschilder für die Opfer: Die Grüne Jugend Gelsenkirchen plant Samstag eine Mahnwache auf dem Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Der Mord an George Floyd und der tägliche Rassismus in den USA erschüttern Menschen weltweit. Aber man braucht gar nicht erst in die USA zu schauen, um Rassismus als strukturelles Problem vorzufinden. Auch in Deutschland mussten in den letzten Jahren viele Menschen sterben, weil sie Opfer rechtsextremer Taten wurden. Hanau und Celle sind noch nicht lange her und scheinen trotzdem, auch durch Corona, schon lange vergessen.

Mahnwache in Gelsenkirchen unter Beachtung der Hygienevorschriften

Um das Vergessen, um das Wegschauen zu verhindern, wird die Grüne Jugend Gelsenkirchen am 12. Juni um 16 Uhr unter Beachtung der Hygienevorschriften eine Mahnwache am Heinrich-König-Platz abhalten: Es werden Schilder hochgehalten, auf denen die Namen der Opfer rechtsextremer Gewalt stehen. Außerdem werden weitere Gelsenkirchener Jugendverbände erwartet. „Denn Demokraten müssen zusammenhalten im Kampf gegen Rechts. Es sollte Politikern nach so vielen rassistisch motivierten Gewalttaten endlich klar sein, dass wir ein strukturelles Rassismusproblem in Deutschland haben und dass es sich eben nicht um Einzeltäter handelt. Menschen, die in der Minderheit sind, werden umgebracht, genauso wie Menschen, die sich für jene einsetzen. An diese Menschen müssen wir denken, wenn wir für eine offene Gesellschaft eintreten“, fordert Franziska Schwinge (19), Sprecherin der Grünen Jugend Gelsenkirchen.

Eintreten für eine offene Gesellschaft

„Rassismus ist kein neues Problem. Seit Jahrhunderten werden Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Religion, Weltanschauung und ihrer Meinung diskriminiert, wenn nicht sogar umgebracht. Diese Menschen hätten nicht sterben müssen, wenn wir rechtzeitig hingeschaut hätten. Gegen Rassismus und Antisemitismus muss explizit vorgegangen werden. Solidarität und engagierter Protest von jeder Bürgerin und jedem Bürger sind dabei essenziell“, ergänzt Melisa Göl (20), ebenfalls Mitglied der Grünen Jugend in Gelsenkirchen.