Gelsenkirchens Ex-Polizeichefin wechselt schon wieder Job

Britta Zur in ihrer alten Funktion in Gelsenkirchen im Jahr 2021: Die frühere Polizeipräsidentin wechselt zum dritten Mal innerhalb von anderthalb Jahren den Job. Auf ihrem neuen Posten soll sie auch für Sicherheit zuständig sein.

Gelsenkirchen/Düsseldorf Gelsenkirchens Ex-Polizeipräsidentin Britta Zur kehrt ihrer Heimat Düsseldorf nach nur anderthalb Jahren den Rücken. Was sie vorhat.

Nichts ist so konstant wie steter Wechsel: Die frühere Gelsenkirchener Polizeipräsidentin Britta Zur, aktuell noch Ordnungsdezernentin in der Landeshauptstadt Düsseldorf, will zur Bahntochter DB Sicherheit wechseln – das meldet die „Rheinische Post“ (RP) mit Berufung auf das Internetportal „Viernull“. Dieses hatte zuerst darüber berichtet.

Gerade erst war Britta Zur noch in der Ückendorfer Heilig-Kreuz-Kirche, um ihren Nachfolger an der Spitze des Gelsenkirchener Polizeipräsidiums, Tim Frommeyer, anderthalb Jahre nach ihrem Weggang offiziell zu begrüßen. In der Zwischenzeit hatte Zur aber schon zwei neue Jobs. Nun wechselt die 44-Jahre alte Juristin, ebenfalls nach gerade einmal anderthalb Jahren, und nach einer Rochade innerhalb der Düsseldorfer Stadtverwaltung, zum dritten Mal den Job. Zuerst arbeitete sie als Düsseldorfer Dezernentin für Sport und Bürgerservice, im August 2023 übernahm sie die Verantwortung für das Ordnungsamt. Für diese Aufgabe wurde sie eigentlich für acht Jahre gewählt.

Gelsenkirchens Ex-Polizeipräsidentin Britta Zur wechselt zur Bahntochter DB Sicherheit

„Viernull“ zufolge hat der DB-Vorstand hat die Personalie am Dienstag (13. Februar) ohne Gegenstimme beschlossen. Die Spitze der Bahn-Tochter bilden zurzeit die Geschäftsführerinnen Antina Kracht und Tina Krogmann, den Vorsitz hat Ralph-Peter Hänisch. Welche Stelle Britta Zur dort übernimmt, ist noch unbekannt. Die Bahn-Tochter DB Sicherheit hat ihren Sitz in Berlin..

Von der Stadt Düsseldorf kam am Mittag folgende Mitteilung: „Oberbürgermeister Stephan Keller wurde heute Vormittag von der Beigeordneten Britta Zur über ihren geplanten Wechsel zur DB Sicherheit informiert. Die weiteren Modalitäten des Ausscheidens von Britta Zur aus dem Verwaltungsvorstand werden noch besprochen.“ In einem Interview zu ihrem Amtsantritt in Düsseldorf mit der RP hatte Zur noch betont, wie glücklich sie sei und welche Ehre es für sie sei, für und in ihrer Heimatstadt Düsseldorf arbeiten zu dürfen: „Für keine andere Stadt hätte ich die Polizei verlassen“

Britta Zur war vor ihrem Wechsel in den öffentlichen Dienst Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft und von dort aus zu Beginn des Jahres 2020 als Polizeipräsidentin nach Gelsenkirchen gewechselt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen