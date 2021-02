Gelsenkirchenerinnen rufen Polizei – und werden festgenommen

Der Polizei einen Streich zu spielen ist nicht klug – schon gar nicht, wenn man selbst gesucht wird. Das lernten vier Frauen aus Gelsenkirchen.

Nicht wirklich klug haben sich vier junge Frauen verhalten, die am Donnerstag vergangener Woche die Gelsenkirchener Polizei riefen, um den Beamten einen Streich zu spielen. Am Ende hatten sie alle ein Strafverfahren am Hals – und zwar nicht nur wegen des Streiches.

Am 18. Februar waren Polizeibeamte zur Ottilienstraße in Neustadt gerufen worden, Grund war eine angebliche Körperverletzung. Als die Beamten eintrafen, wurden sie von der 18-jährigen Anruferin sowie drei weiteren jungen Frauen im Alter von 14, 15 und 16 Jahren erwartet. Diese gaben ohne Umschweife zu, den Notruf missbräuchlich getätigt zuhaben, weil man der Polizei einen Streich spielen wollte.

Das fanden die Gelsenkirchener Polizisten auf den Handys

Im folgenden Verlauf verhielt sich das Quartett zunehmend aggressiv und beleidigte die Beamten fortwährend. Zur Feststellung der Identitäten und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden sie ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Beamten stellten auch die Mobiltelefone der Beteiligten sicher, die im Anschluss ausgewertet wurden. Dabei stellte sich heraus, dass auf den Handys Videos gespeichert waren, die eine andere Straftat zeigten.

Am 15. Februar hatten nämlich mehrere junge Frauen auf einem Parkplatz zwischen der Peterstraße und der Wickingstraße eine 17-Jährige geschlagen und getreten. Eine mutmaßliche Täterin hatte die Polizei damals festnehmen können, die anderen flüchteten unerkannt. Jetzt stellte sich heraus, dass die vier Anruferinnen an der Körperverletzung vom 15. Februar beteiligt waren. Die Polizei leitete Strafverfahren ein, die Ermittlungen dauern an.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!