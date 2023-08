Gelsenkirchenerin wird am Friedhof sexuell belästigt

Gelsenkirchen-Horst. Von einem Schamverletzer belästigt worden ist eine Frau aus Gelsenkirchen. Der Gesuchte zog sich in der Nähe eines Friedhofes nackt vor ihr aus.

Wegen sexueller Belästigung einer jungen Frau hat die Polizei Gelsenkirchen einen Zeugenaufruf gestartet, um den Tatverdächtigen zu stellen.

Mann zieht sich aus vor Gelsenkirchenerin aus und beginnt mit Selbstbefriedigung

Die 25-jährige Gelsenkirchenerin hielt sich am Dienstag, 8. August, gegen 11.30 Uhr am ehemaligen katholischen Friedhof in Horst auf, als sie einen Mann bemerkte, der ihr folgte. Der Unbekannte näherte sich der jungen Frau, entkleidete sich und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die 25-Jährige flüchtete sofort und suchte Hilfe bei zufällig anwesenden Passanten. Als die Gelsenkirchenerin nach Hause kam, alarmierte sie die Polizei. Der Mann war circa 20 bis 22 Jahre alt, 1,60 Meter groß, hatte schwarze Haare und war mit einer langen schwarzen Lederjacke sowie einer grau-schwarzen Jeanshose bekleidet.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen