Gelsenkirchenerin wehrt Spielhallen-Räuber erfolgreich ab

Ein unbekannter Mann hat versucht, eine Spielhalle in Gelsenkirchen auszurauben. Er war bewaffnet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Gelsenkirchen-Erle. Fingerabdrücke auf einer Waffe könnten einen mutmaßlichen Spielhallen-Räuber in Gelsenkirchen entlarven. Die Polizei bittet dennoch um Hinweise.

Ein unbekannter Mann hat versucht, eine Spielhalle in Gelsenkirchen auszurauben. Er war bewaffnet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Räuber lässt in Gelsenkirchen Messer liegen – Flucht Richtung St. Barbara-Kirche

Der Mann hat sich am Montag, 14. August, gegen 14.10 Uhr vor eine Mitarbeiterin in einer Spielhalle an der Cranger Straße hingestellt und Bargeld verlangt. Als die 65-Jährige das verweigerte, versuchte der Mann selbst die Kasse zu öffnen.

Die Gelsenkirchenerin ging dazwischen, wehrte den Räuber ab und dabei rief um Hilfe. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht, ließ allerdings ein Messer zurück. Ein Ansatz für die Ermittler: Möglicherweise kann die Polizei den Mann anhand von Fingerabdrücken überführen.

Erst im Mai war in Gelsenkirchen eine Spielhallen-Mitarbeiterin schwer verletzt worden, die Polizei setzte sogar eine Mordkommission ein.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Eine Zeugin beobachtete zudem, wie der Unbekannte über die Cranger Straße und schließlich in einen kleinen Weg in Richtung St. Barbara-Kirche lief.

Der Mann war etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte einen schwarzen Schnurrbart und trug eine schwarze Kappe. Er hatte eine schwarze Fließjacke aus „Teddystoff“ an, deren Kapuze er über die Mütze gezogen hatte. Außerdem trug er eine schwarze Hose.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen