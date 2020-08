Gelsenkirchenerin verletzt sich bei Vollbremsung im Bus

Gelsenkirchen-Altstadt. Die Polizei sucht Zeugen nach einem gefährlichen Fahrstreifenwechsel eines Pkw auf der Sellhorststraße. Seniorin prallt auf eine Trennscheibe.

Bei einem plötzlichen Bremsmanöver ist eine 69-jährige Businsassin am Montag, 24. August, verletzt worden. Ein Auto war um 7.08 Uhr an der Ringstraße in Höhe der Sellhorststraße knapp vor dem Bus vom linken auf den rechten Fahrstreifen eingeschert, so dass der 42-jährige Busfahrer stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 69-Jährige aus Gelsenkirchen prallte durch die Wucht des Bremsmanövers gegen eine Glasscheibe hinter dem Fahrersitz.

Scheibe splittert

Die Scheibe zersplitterte, wodurch sich die Gelsenkirchenerin verletzte. Die unbekannte Fahrerin oder der unbekannte Fahrer des Autos entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet die Fahrerin oder den Fahrer sich zur Klärung des Sachverhalts zu melden. Zeugen, die Angaben zum Umfall machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter 0209/365-6251 oder unter der Durchwahl -2160 bei der Leitstelle.