Gelsenkirchenerin schlug Nachbarin und griff Polizisten an

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen ist ein Nachbarschaftsstreit eskaliert: Ein Frau schlug erst ihre Nachbarin, dann griff sie auch die alarmierten Polizisten an.

Ein Nachbarschaftsstreit am Samstagabend in Schalke-Nord ist eskaliert: Laut Polizei waren zwei Anwohner der Josefinenstraße gegen 18 Uhr zunächst verbal aneinandergeraten. Eine 37-jährige Frau wurde dabei in Anwesenheit ihrer Tochter (10) von einer Nachbarin (39) zunächst beleidigt. Danach soll sie die Rivalin sogar geschlagen und gewürgt haben.

Die sich wehrende Frau kratzte Polizisten in den Unterarm

Die attackierte Frau flüchtete mit ihrer Tochter in die Wohnung und alarmierte die Polizei. Die Beamten wollten im Gespräch den Sachverhalt klären, doch auch da zeigte sich die Beschuldigte laut den Einsatzkräften weiter sehr aggressiv und uneinsichtig. Außerdem kündigte sie im Beisein der Polizisten an, ihre Nachbarin erneut schlagen zu wollen. Daraufhin sollte sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Sie widersetzte sich jedoch ihrer Fixierung, indem sie sich losriss, wie wild um sich schlug und einen Beamten am Unterarm kratzte. Dieser erlitt dadurch eine leichte Verletzung.

Letztendlich wurde die aufbrausende Frau fixiert und von den Beamten in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.