„Tiere waren schon immer mein Leben“, sagt Susanne Bramsteadt. Die hauptberufliche Pflegefachkraft arbeitet seit sieben Jahren nebenbei selbstständig als Tiertrainerin. Seit drei Jahren näht die Gelsenkirchenerin zudem Hundedecken und backt Kekse für Vierbeiner.

Neben dem Betrieb ihrer mobilen Hundeschule hat sie sich unter anderem als Ernährungsberaterin für Tiere spezialisiert. „Viele Tiere reagieren stark auf Fertigprodukte und vertragen diese nicht gut“, erklärt sie. Um die Tiere bestmöglich zu versorgen experimentierte sie selbst – ohne Zucker, Farb-, Geschmacks-, Aroma- und Konservierungsstoffe – in der Küche herum. Ihre Hundekekse auf Insektenbasis, mit Hanfmehl und Baldrian (mit beruhigender Wirkung speziell für Angsthunde und gegen Schmerz) oder die besonderen Geschmacksrichtungen „Rentier-Kartoffel“ oder „Apfel-Karotte-Kokos“ bietet sie mittlerweile zum Verkauf an. Auch für tierische Vegetarier hat sie etwas im Angebot.

Damit die Vierbeiner auch bequem liegen, weil Hundedecken schnell kaputt gehen und relativ teuer sind, entschied sie sich diese selbst zu nähen. Holly erhielt als erste eine Kuscheldecke. Weitere folgten. „Viele Freunde fanden die Decken so toll, dass sie selbst welche haben wollten. So wurden es immer mehr. Das Nähen macht wahnsinnig Spaß und man wird mit der Zeit immer kreativer.“

Fünf bis sechs Decken näht sie mittlerweile innerhalb von zwei Tagen. Manch eine ist aus rosafarben Plüsch und einem Stoff mit Einhorn-Aufdruck, eine andere wird aus schwarzem Kunstleder mit Totenkopf-Prägung gefertigt. Die Materialien erhält sie von örtlichen Händlern oder sie besorgt sich diese auf Stoffmärkten.

Hundedecken für Tiere obdachloser Menschen

Kontakt Wer mit Susanne Bramsteadt Kontakt aufnehmen möchte, kann das telefonisch unter 01577 5195961 oder per Facebook an: https://www.facebook.com/Hundekeks-1145340065604077 Als Hundetrainerin ist sie auf Facebook unter dem Stichwort „Hundetraining Susanne Bramstaedt“ zu finden.

Für eine besondere Zielgruppe hat sie im Winter letzten Jahres 15 selbstgenähte Hundedecken gespendet. „Mir ist aufgefallen, dass die Tiere von Obdachlosen oftmals auf kalten Böden liegen. Daraufhin habe ich mir überlegt, wie sich günstige und effektive Decken erstellen lassen. Mir liegt es am Herzen, dass es den Menschen und den Tieren da draußen gut geht. Leider werden diese oft vergessen“, sagt Bramsteadt, die hauptberuflich bei St. Georg arbeitet.

Isomatten, die die Kälte abwehren, arbeitete sie dafür in Wolldecken und wasserabweisende Stoffe ein. Die fertigen Decken spendete die 49-Jährige an die Tiertafel und an Einzelpersonen, die in Kontakt zu Obdachlosen stehen. Bramsteadt möchte die Aktion in diesem Jahr wiederholen. Ihre Nähmaschine rattert dafür bereits seit Tagen. „Viele finden die Idee klasse und unterstützen mich dabei“, sagt sie. Durch die Aktion habe sie verschiedene Schicksale obdachloser Menschen mitbekommen. Unter anderem habe sie erfahren, dass der Hund oftmals der einzige Halt im Leben der Menschen ist.

Auch für nächstes Jahr hat die Gelsenkirchenerin ein Ziel: Sie möchte eine Ausbildung als Hundefriseurin absolvieren und einen eigenen Hundeladen eröffnen.