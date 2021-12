Bundestag Gelsenkirchenerin Mihalic nun an Spitze der Grünen-Fraktion

Gelsenkirchen. Die Grünen-Bundestagsfraktion hat Gelsenkirchenerin Irene Mihalic zur Ersten Parlamentarischen Geschäftsführerin gewählt. So reagiert sie.

Die Gelsenkirchener Bundestagsabgeordnete Irene Mihalic ist zur Ersten Parlamentarischen Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion gewählt worden. Das teilte die Grünen-Bundestagsfraktion am Dienstagabend mit.

Die 45-Jährige erhielt eine überwältigende Mehrheit von 99 Prozent der Stimmen, eine Gegenkandidatin oder einen Gegenkandidaten gab es nicht. „Ich möchte einen neuen parlamentarischen Stil prägen“, sagte Mihalic der WAZ.

Neue Rolle für Mihalic: Erste Parlamentarische Geschäftsführerin will auch auf Opposition zugehen

Es werde nun darum gehen, die Inhalte des Koalitionsvertrags auch parlamentarisch umzusetzen. Dennoch betont Mihalic auch die „Eigenständigkeit der Fraktion“. Nur weil ihre Partei Teil des neuen Ampel-Regierungsbündnisses sei, heiße dies nicht, nur streng die Koalitionsvorhaben abzuarbeiten. „Wir wollen das dezidiert anders machen als zuvor die große Koalition“, so Mihalic. „Wenn man einen guten Gedanken aufnimmt, der nicht aus der Ampel, sondern aus der Opposition kommt, dann schadet uns das nicht, sondern stärkt uns.“

Mit Mihalics Wahl ist der Wahlkreis Gelsenkirchen an weiterer Stelle prominent im Ampel-Bündnis vertreten: Teil des Kabinetts ist der neue Justizminister Marco Buschmann, der in der vergangenen Legislaturperiode Mihalics neue Position in der FDP-Fraktion übernommen hatte.

Gelsenkirchenerin Irene Mihalic war bislang Innenpolitik-Expertin der Grünen

Die zweifache Mutter ist seit 2013 Mitglied im Deutschen Bundestag. Zuletzt war die ehemalige Polizeibeamtin und promovierte Kriminologin innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion.

Lesen Sie auch das Interview mit den Gelsenkirchener Ampel-Abgeordneten:„So kann Gelsenkirchen vom Koalitionsvertrag profitieren“

Die bisherige Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion war Britta Haßelmann, die nun mit 98 Prozent zur neuen Vorsitzenden der Fraktion gewählt wurde. Gemeinsam mit der Kölner Wirtschaftsexpertin Katharina Dröge, die 93 Prozent der Stimmen erhielt, bildet sie die neue Doppelspitze. Damit gehen die drei wichtigsten Posten der Grünen-Fraktion an Frauen aus NRW. (gowe/afp/dpa)

