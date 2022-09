Gelsenkirchenerin (79) erlebt nach Trickdiebstahl viel Hilfe

Beim Geldabheben in der Bank werden Opfer oftmals ausgespäht. Das könnte auch der betagten Gelsenkirchenerin passiert sein, die in Hassel um 700 Euro gebracht wurde

Gelsenkirchen. Eine behinderte Seniorin und ihre Tochter wurden in Gelsenkirchen Opfer eines Trickdiebs. Wie dem Opfer Hilfe von vielen Nachbarn zuteil wurde.

Gerade von der Sparkasse kam eine 79 Jahre alte Gelsenkirchenerin mit ihrer 50 Jahre alten Tochter, als sie in Hassel Opfer eines Trickdiebs wurde. 700 Euro entriss ihr der unbekannte Täter direkt vor der Haustür. Auf Schreck und Ärger folgten Hilfsbereitschaft. In der Nachbarschaft wurde für das Opfer Geld gesammelt.

Stark gebeugt geht die 79-Jährige an einem Rollator. In ihrem Viertel ist sie bekannt. Am 31. August war sie in der nahen Sparkasse, um Geld von ihrer Rente abzuheben. Vor ihrem Wohnhaus an der Straße im Eichholz wurden Mutter und Tochter gegen 12.30 Uhr von einem Mann angesprochen, der ein längliches Paket dabei hatte und es mit den Worten „das ist ein Geschenk von Maria, die hier mal geputzt hat“ überreichen wollte.

Unbekannter wollte der Gelsenkirchenerin ein Paket aufdrängen

Die Seniorin wollte den Trickdieb und das vermeintliche Geschenk zurückweisen. Doch der ließ sich nicht abwimmeln, entriss stattdessen der Frau den Umschlag mit dem Geld und verschwand mit der Beute. Die Polizei Gelsenkirchen bestätigt den Diebstahl. Sie war mit einer Streife im Einsatz.

Bekannt machte den Vorfall schließlich eine Nachbarin, auch „um andere alte Menschen zu warnen“, die teils hohe Beträge bar an den Bankschaltern abholten. Von ihrem Postboten hatte sie von dem Überfall erfahren. Die Frau wurde darauf aktiv und startet eine Sammlung, um dem Opfer zu helfen. 500 Euro konnten jetzt übergeben werden. „Selbst Menschen, die hier noch gar nicht lange wohnen, haben etwas gespendet“, freut sich die Helferin, nachdem zumindest der finanzielle Schaden zu einem guten Teil beglichen werden konnte.

