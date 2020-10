Gelsenkirchenerin (20) wehrt Taschenräuber auf Fahrrad ab

Weil sie Verdacht schöpfte, ist es einer Gelsenkirchenerin gelungen, einen dreisten Handtaschenraub (Symbolbild) am Musiktheater im Revier zu verhindern.

Gelsenkirchen-Altstadt. Weil sie Verdacht schöpfte, ist es einer Gelsenkirchenerin gelungen, einen dreisten Handtaschenraub am Musiktheater im Revier zu verhindern.

Nach einem missglückten Raubversuch sucht die Gelsenkirchener Polizei den Mann, der am Dienstag, 6. Oktober, am Musiktheater versucht hat, einer Gelsenkirchenerin die Handtasche zu entreißen.

Räuber versucht im Vorbeifahren, der Gelsenkirchenerin die Tasche zu entreißen

Den Ermittlern zufolge wartete die 20-jährige Frau an einer Haltestelle am Musiktheater im Revier, als sie auf einen Mann aufmerksam wurde, der ein paar Meter von ihr entfernt auf einem Fahrrad saß und sie beobachtete. Der Unbekannte fuhr dann mit seinem Fahrrad auf die 20-Jährige zu und versuchte, ihr im Vorbeifahren die Schultertasche zu entreißen. Die Gelsenkirchenerin hielt die Tasche instinktiv fest und vereitelte so den Raub. Der Täter floh danach.

Gelsenkirchener Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nun hofft die Polizei auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung: Der Unbekannte ist 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, hatte kurze dunkle Haare, einen dunklen Teint und eine sehr schlanke Statur. Er trug weder Bart noch Brille und hatte leichte Falten im Gesicht. Er trug eine grüne Jacke. Sein Erscheinungsbild war ungepflegt.

Hinweise an: 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.