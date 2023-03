Gelsenkirchenerin (17) nachts von Männer-Duo angegriffen

Eine junge Frau ist von zwei Männern am Mittwoch, 15. März, in Gelsenkirchen angegriffen (Symbolbild) worden.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Nach zwei männlichen Angreifern sucht die Polizei Gelsenkirchen. Das Duo hatte es nachts auf eine 17-Jährige abgesehen.

Eine junge Frau ist von zwei Männern am Mittwoch, 15. März, in Gelsenkirchen angegriffen worden. Die 17-Jährige war nachts in der Nähe des Wissenschaftsparks unterwegs.

Gelsenkirchenerin (17) in Höhe des Wissenschaftsparks in Gelsenkirchen gegriffen

Nach dem nächtlichen Übergriff auf die junge Frau bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Den alarmierten Polizeikräften gegenüber gab die Gelsenkirchenerin an, dass sie um 0.07 Uhr auf einem Verbindungsweg der Rheinelbestraße unterwegs war. Dort wurde sie von zwei unbekannten Männern angesprochen und in Höhe des Wissenschaftsparks angegriffen. Die 17-Jährige habe sich aber gewehrt und habe flüchten können.

Details zu dem Angriff gab die Polizei nicht bekannt. Das sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Sprecherin.

Die beiden Gesuchten sind etwa 1,85 Meter groß, haben eine kräftige Statur und waren dunkel gekleidet. Einer der beiden trug zudem ein rotes Halstuch.

Zeugenhinweise an: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

