Gelsenkirchener Zoom heimst schon zum dritten Mal Gold ein

Gelsenkirchen-Bismarck. Zoom-Erlebniswelt holt den dritten Titel „familienfreundlichstes Unternehmen Deutschlands“. Hannover und Hagenbecks folgen auf den Plätzen.

Erneut Gold für die Zoom-Erlebniswelt: Der Zoo freut sich zum dritten Mal in Folge über die Auszeichnung als familienfreundlichstes Unternehmen Deutschlands. Nach einer Umfrage des Analyseunternehmens „ServiceValue“ geht die Zoom-Erlebniswelt am besten auf die Bedürfnisse von Familien mit Kind ein. 625 Unternehmen in 71 Branchen waren in der Studie auf dem Prüfstand. Die bundesweite Umfrage und Auswertung wurde in Kooperation mit dem Institut für Psychologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main durchgeführt.

2018 wurde der Gelsenkirchener Zoo erstmals in die Untersuchung aufgenommen und gewann seitdem jedes Jahr das Prädikat Gold. „Gerade in so schwierigen Zeiten, bedingt durch die besondere Corona-Situation, ist eine solche Wertschätzung und Bestätigung unserer Arbeit sehr wichtig“, sagt Dr. Hendrik Berendson, Leiter der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen.

Sogar noch vor Freizeit- und Themenparks

Die Studie ermittelt die Familienfreundlichkeit von Unternehmen. Befragt werden Haushalte, in denen eines oder mehrere Kinder leben. Kriterien sind beispielsweise, ob die Mitarbeiter des Unternehmens kinderfreundlich sind, welche Zusatzleistungen für Familien angeboten werden und ob das Preis-Leistungs-Verhältnis als angemessen empfunden wird. Die Zoom-Erlebniswelt erreicht den ersten Platz branchenübergreifend und damit noch vor Freizeit- oder Themenparks.

„Dass ein Zoo dieses Ranking anführt, zeigt, welche besondere Bedeutung Zoos in unserer Gesellschaft haben“, ist Hendrik Berendson sicher. Da die Zoom-Erlebniswelt branchenübergreifend den Spitzenplatz einnimmt, erhält sie auch in der Sparte Zoo das Prädikat Gold. In dieser untersuchten Branche folgt auf Platz zwei der Erlebnis Zoo Hannover, den dritten Platz belegt der Tierpark Hagenbeck aus Hamburg.